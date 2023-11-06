"Это удар в спину". Украина обратилась к Польше с призывом

Забастовка польских перевозчиков бьет по Украине

Украина призвала Польшу разблокировать грузовые перевозки в ряде пропускных пунктов после начала там забастовки местных перевозчиков.

Как сообщил в соцсети X, посол Украины в Польше Василий Зварич, такое блокирование может подорвать работу коридоров солидарности, что будет болезненным ударом для нашей страны.

"Блокирование польскими перевозчиками дорог к пограничным пунктам Польши с Украиной в Гребенном, Дорогуське, Корчевой – это болезненный удар в спину Украины, которая страдает от российской агрессии. Коридоры солидарности между Украиной и ЕС находятся под угрозой. Мы призываем положить конец блокаде границы!", — написал он.

Как сообщалось ранее, для Польши сфера грузоперевозок является одной из самых важных. Именно польские компании считаются основными игроками на европейском рынке и занимают 26% всех перевозок в Европе. Потому конкуренты из Украины им не нужны.

В конечном итоге польские протестующие сначала заблокировали таможенный пост "Ягодин" Волынской таможни. Также состоялась постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Краковец-Корчевая" и "Рава-Русская-Хребене".