"Це удар у спину". Україна звернулася до Польщі із закликом

Страйк польських перевізників б’є по Україні

Україна закликала Польщу розблокувати вантажні перевезення у низці пропускних пунктів після початку там страйку місцевих перевізників.

Як повідомив у соцмережі X, посол України у Польщі Василь Зварич, таке блокування може підірвати роботу коридорів солідарності, що буде болючим ударом для нашої країни.

"Блокування польськими перевізниками доріг до прикордонних пунктів Польщі з Україною в Гребенному, Дорогуську, Корчовій – це болісний удар у спину України, яка страждає від російської агресії. Коридори солідарності між Україною та ЄС перебувають під загрозою. Ми закликаємо покласти край блокаді кордону!", — Написав він.

Як повідомлялося раніше, для Польщі сфера вантажоперевезень є однією з найважливіших. Саме польські компанії вважаються основними гравцями на європейському ринку та займають 26% усіх перевезень у Європі. Тому конкуренти з України їм не потрібні.

Зрештою, польські протестувальники спочатку заблокували митний пост "Ягодин" Волинської митниці. Також відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Краковець-Корчова" та "Рава-Руська-Хребене".