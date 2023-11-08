"Далі буде гірше": що зараз відомо про блокаду українсько-польського кордону

Блокування руху відбувається вже кілька днів

З 6 листопада на кордоні з Польщею на кордоні триває акція протесту та блокування руху з боку польських перевізників. Близько тисячі вантажних авто чекають на можливість перетину кордону на трьох напрямках. Надалі ситуація на кордоні лише ускладнюватиметься.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону. З його слів, польські перевізники планують затяжну акцію протесту.

"Блокування руху через українсько-польський кордон триває. 6-го числа такі дії польські перевізники розпочали. Ускладнення руху ми почали фіксувати після 13 години. Спочатку у напрямку пункту пропуску "Ягодин", надалі – пункти пропуску "Краковець" та "Рава- Російська", — сказав він.

Демченко наголосив, що з першого дня польські перевізники блокували й в’їзд до Польщі з України на напрямі "Ягодина". Однак рух для вантажівок був доступний на напрямі пунктів пропуску "Рава-Руська" та "Краковець". Але з 17 години 7 листопада польська сторона перестала пускати вантажні транспортні засоби та на напрямі пункту пропуску "Рава-Руська".

На його думку, ситуація ускладнюватиметься. Польські перевізники планують таку довготривалу акцію. Своєю чергою, українська сторона сподівається на якнайшвидше припинення протесту. Демченко також зазначив, що ускладнення з перетином кордону стосується лише трьох напрямків. Польські перевізники, своєю чергою, не висували представникам України жодних вимог. При цьому учасники акції не блокують рух для автобусів та легкових транспортних засобів. Вони обіцяли також пропускати гуманітарну допомогу, яка прямує до України.

"Однак, досить часто від польських колег нам надходить інформація, що учасники акції все ж таки висловлюють і таку позицію, що вони пропускатимуть лише одну машину на годину у напрямку України: не важливо, з якими вантажами", — підсумував Демченко.

У Державній прикордонній службі України опублікували інформацію про черги на кордоні на різних пунктах пропуску станом на середу, 8 листопада.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після початку страйків польських перевізників Україна звернулася із закликом до Польщі.