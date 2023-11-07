У Польщі назвали кандидата у прем'єр-міністри: як це вплине на Україну

Призначення парламент розгляне вже днями

Президент Польщі Анджей Дуда після завершення парламентських виборів доручив сформувати уряд чинному прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому. Таке рішення, за словами глави держави, він ухвалив після аналізу та консультацій.

Про це він повідомив у своєму новому зверненні. Також стало відомо, що спікером Сейму на перших засіданнях президент хоче призначити Марека Савицького із Польської народної партії.

"Таким чином я вирішив продовжити добру парламентську традицію, згідно з якою партія-переможець першою отримує можливість сформувати уряд", — пояснив він.

Питання їхнього призначення Нижня палата парламенту Польщі має розглянути 13 листопада.

Як зазначають ЗМІ, другим кандидатом у прем’єри Польщі був лідер Громадянської платформи Дональд Туск. Його політсила посіла друге місце на виборах, набравши 30%, тоді як правляча Право та справедливість (PiS) – 35,38%. Водночас демократична опозиція може сформувати більшість у Сеймі, яка, за прогнозами ЗМІ, налічуватиме близько 250 місць. Тож якщо спроба Моравецького провалиться, право формування уряду перейде до опозиції.

Варто відзначити, раніше "Телеграф" писав про те, що всі партії, крім ультраправої Конфедерації, мають єдину позицію по Україні. Тому навіть якщо влада зміниться, то на теплих відносинах Києва та Варшави це не позначиться.

Правляча партія Польщі добре усвідомлює конкуренцію з боку "Конфедерації". Так, "ПіС" пообіцяла продовжувати підтримувати Україну у війні проти росії, але не коштом власних інтересів. Також партія "Право і справедливість" посварилася з Україною через експорт зерна, а на тлі напруженості прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща більше не постачатиме зброю Україні та зосередиться на відновленні власних вичерпаних запасів. Водночас "ПіС" стверджувала, що підтримка Києва та перемога України над росією є стратегічними інтересами Польщі.

Також ми повідомляли про те, чи правильно вчинила Україна у зерновій суперечці з Польщею.