В Польше назвали кандидата в премьер-министры: как это повлияет на Украину

Назначения парламент рассмотрит уже на днях

Президент Польши Анджей Дуда после завершения парламентских выборов поручил сформировать правительство действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому. Такое решение, по словам главы государства, он принял после анализа и консультаций.

Об этом он сообщил в своем новом обращении. Также стало известно, что спикером Сейма на первых заседаниях президент хочет назначить Марека Савицкого из Польской народной партии.

"Таким образом я решил продолжить добрую парламентскую традицию, согласно которой партия-победитель первой получает возможность сформировать правительство", — пояснил он.

Вопрос их назначения Нижняя палата парламента Польши должна рассмотреть 13 ноября.

Как отмечают СМИ, вторым кандидатом в премьеры Польши был лидер Гражданской платформы Дональд Туск. Его политсила заняла второе место на выборах, набрав 30%, тогда как правящая Право и справедливость (PiS) — 35,38%. В то же время демократическая оппозиция может сформировать большинство в Сейме, которое по прогнозам СМИ, будет насчитывать около 250 мест. Поэтому если попытка Моравецкого провалится, право формирования правительства перейдет к оппозиции.

Стоит отметить, как ранее писал "Телеграф", все партии, кроме ультраправой Конфедерации имеют единую позицию по Украине. Поэтому даже если власть поменяется, то на теплых отношениях Киева и Варшавы это не скажется.

Правящая партия Польши хорошо понимает конкуренцию со стороны "Конфедерации". Так, "ПиС" пообещала продолжать поддерживать Украину в войне против россии, но не на средства собственных интересов. Также партия "Право и справедливость" поссорилась с Украиной из-за экспорта зерна, а на фоне напряженности премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не будет поставлять оружие Украине и сосредоточится на восстановлении собственных исчерпанных запасов. В то же время, "ПиС" утверждала, что поддержка Киева и победа Украины над россией являются стратегическими интересами Польши.

Также мы сообщали о том, правильно ли поступила Украина в зерновом споре с Польшей.