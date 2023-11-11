Уже вирішили два проблемні питання: Україна та Польща узгодили дату перемовин щодо розблокування пунктів пропуску

Необхідні рішення можуть бути ухвалені

Представники Міністерства відновлення зустрінуться на кордоні з польською стороною, аби вирішити питання розблокування українсько-польських пунктів пропуску. Зустріч відбудеться незабаром.

Українську сторону представлятиме заступник міністра Мінвідновлення Сергій Деркач, за участі якого вже було вирішення два проблемних питання щодо пунтків пропуску. Про це повідомляє міністерство у Facebook.

До зустрічі долучаться Міністерство інфраструктури Польщі, представники воєводств, Директорату Єврокомісії з питань мобільності, Посольства України в Польщі та перевізники.

Самі ж перемовини відбудуться у понеділок 13 листопада.

У заяві міністерства також зазначається, що раніше вже було вирішено два порушені поляками питання. Це відбулось за результатами зустрічі Сергія Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера.

Йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та оновлення функціоналу системи "єЧерга" – можливість замінювати водія для пустих вантажівок.

Ба більше, поляки вкотре запропонували запустити порожній транспорт через пункт пропуску "Угринів – Долгобичув", де наявна відповідна смуга. Це дозволило б порожнім вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону.

"Чекаємо відповідного рішення", — додали в міністерстві.

Варто зауважити, що за минулу добу найбільший вантажний пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на виїзд з України змогло перетнути 27 транспортних засобів за добу. Меморандум встановлює цю кількість на рівні 680 вантажівок. Пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне" перетнуло на виїзд 40 транспортних засобів, меморандум фіксує 300 на добу, "Краківець – Корчова" – виїхали 227 вантажівок.

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