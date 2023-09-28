Экспорт зерна из Украины: Польша нашла интересный выход из ситуации

Поляки выдвинули условие Украине

Польша намерена передать контроль над экспортом украинского зерна третьей стороне. Следить за поставками будут Германия и Литва.

Об этом заявил глава Министерства сельского хозяйства Польши Роберт Телус. Данное предложение вынесено на рассмотрение во время тематических переговоров, сообщает Rzeczpospolita.

Кроме того, польская сторона инициирует заключение соглашения, которое будет гарантировать, что украинское зерно не попадет на рынок Польши до конца текущего года. По словам Телуса, в Украине поддерживают эту идею.

Что известно о скандале вокруг импорта зерна

В начале мая Еврокомиссия приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины. Он распространялся на пять стран ЕС. Изначально запрет был введен до 5 июня. Но в середине мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с просьбой продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

Еврокомиссия в сентябре сняла запрет на экспорт украинского зерна в ЕС. Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке. Украина подала иск в ВТО на действия стран ЕС, сохраняющих ограничения на импорт зерна. В свою очередь Польша заявила, что решения менять не собирается. Стране важно защитить своих фермеров. В Европейском союзе заявили о возможности выступить в защиту Польши, Венгрии и Словакии в рамках дела по украинскому зерну во Всемирной торговой организации (ВТО). Тем временем в Польше заявили о готовности к переговорам по экспорту агропродукции. На данный момент страны пытаются договориться и найти решение конфликта.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Польше таки разрешили ввозить его в свою страну.

Больше о сложившейся ситуации вокруг экспорта украинского зерна читайте в статье "Нагребли и жалуются: все, что нужно знать о скандале вокруг украинского зерна".