Експорт зерна з України: Польща знайшла цікавий вихід із ситуації

Поляки висунули умову Україні

Польща має намір передати контроль над експортом українського зерна третій стороні. Слідкуватимуть за поставками Німеччина та Литва.

Про це заявив голова Міністерства сільського господарства Польщі Роберт Телус. Ця пропозиція винесена на розгляд під час тематичних переговорів, повідомляє Rzeczpospolita.

Крім того, польська сторона ініціює укладання угоди, яка гарантуватиме, що українське зерно не потрапить на ринок Польщі до кінця поточного року. За словами Телуса, в Україні підтримують цю ідею.

Що відомо про скандал навколо імпорту зерна

На початку травня Єврокомісія вжила тимчасових заходів щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України. Він поширювався на п’ять країн ЄС. Спочатку заборона була введена до 5 червня. Але в середині травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина звернулися до Єврокомісії із проханням продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Єврокомісія у вересні зняла заборону експорту українського зерна до ЄС. Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку. Україна подала позов до СОТ на дії країн ЄС, які зберігають обмеження на імпорт зерна. У свою чергу, Польща заявила, що рішення міняти не збирається. Країні важливо захистити своїх фермерів. У Європейському союзі заявили про можливість виступити на захист Польщі, Угорщини та Словаччини у рамках справи щодо українського зерна у Світовій організації торгівлі (СОТ). Тим часом у Польщі заявили про готовність до переговорів щодо експорту агропродукції. Наразі країни намагаються домовитися та знайти вирішення конфлікту.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Польщі таки дозволили ввозити його до своєї країни.

Більше про ситуацію, що склалася навколо експорту українського зерна, читайте у статті "Спочатку гребли, тепер скаржаться: все що треба знати про скандал навколо українського зерна".