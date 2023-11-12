Транспортний колапс на кордоні України та Польщі обернувся трагедією: що відомо

Деталі події встановлюються

Перед пунктом пропуску "Дорогуськ — Ягодин" у Польщі помер український водій фури. Напередодні 54-річний чоловік приїхав на паркування та залишився чекати там перетину кордону.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач. За його словами, трагедія сталася на парковці міста Хелм, неподалік пункту пропуску.

"Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України і я особисто приносимо свої співчуття сім’ї, яка втратила близьку людину. Водночас, щоб уникнути маніпуляцій та загострення ситуації навколо блокування кордону, закликаю використовувати виключно офіційну інформацію", — написав він.

Остаточну інформацію про причини смерті буде повідомлено польською прокуратурою після того, як усі деталі цієї події будуть вивчені. Однак, як зазначає Деркач, підстав вважати, що смерть сталася з неприродних причин, немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 6 листопада польські перевізники вийшли на тривалу акцію протесту та заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною. Внаслідок цього рух транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд утруднений.