Транспортный коллапс на границе Украины и Польши обернулся трагедией: что известно

Детали происшествия устанавливаются

Перед пунктом пропуска "Дорогуск — Ягодин" в Польше умер украинский водитель фуры. Накануне 54-летний мужчина приехал на парковку и остался ждать там пересечения границы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач. По его словам, трагедия случилась на парковке города Хелм, недалеко от пункта пропуска.

"Команда Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и я лично приносим свои соболезнования семье, потерявшей близкого человека. В то же время во избежание манипуляций и обострения ситуации вокруг блокировки границы призываю использовать исключительно официальную информацию", — написал он.

Окончательная информация о причинах смерти будет сообщена польской прокуратурой, после того как все детали этого происшествия будут изучены. Однако как отмечает Деркач, оснований полагать, что смерть произошла по неестественным причинам, нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с 6 ноября польские перевозчики вышли на длительную акцию протеста и заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной. В результате этого движение транспортных средств на въезд в Украину и на выезд затруднен.