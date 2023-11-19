Есть и спать приходится в грузовиках: как живут заблокированные украинские водители на польской границе (репортаж)
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Некоторым водителям приходится стоять в очереди почти неделю
Украинские водители, которые из-за протестов польских перевозчиков вынуждены сутками стоять в длинных очередях, вынуждены по сути жить в своих грузовиках.
Об этом сами водители рассказали корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову, который побывал на месте происшествия и показал, как там обстоит ситуация.
Водители двух грузовиков, которые представились Михаилами, отметили, что они находятся там пять и шесть суток. Один из водителей сказал, что в его грузовике закончилось топливо, а потому ему приходится жить у товарища по несчастью.
Спать и принимать пищу им приходится прямо в кабине, поскольку другого места для этого у них нет.
Один из водителей отметил, что причина забастовки поляков заключается в том, что они не хотят стоять в очередях на выезде из Украины вместе со всеми. Другой же считает, что таким образом польские перевозчики просто хотят доминировать на европейском рынке. При этом они не стали отрицать, что в этом может быть российский след.
Стоит отметить, что министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что его ведомство совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало Штаб помощи украинским водителям, в цели которого входят оперативное оказание помощи водителям и обеспечение их водой, едой и топливом.
На всех трех пропускных пунктах действует свой координатор, кроме того водители могут обратиться на горячую линию Укртрансбезопасности (+38 067 120 0483). Работать Штаб будет до тех пор, пока проблема не будет решена, а движение восстановлено.
Как сообщалось ранее, заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач рассказал "Телеграфу", что блокировать границу вышли в основном та часть польских перевозчиков, которые ранее работали на маршрутах в Беларусь и россию. Теперь же эти маршруты закрылись, а потому они остались во многом без дохода и хотят получить возможность работать без конкуренции в Украине.