Есть и спать приходится в грузовиках: как живут заблокированные украинские водители на польской границе (репортаж)

Некоторым водителям приходится стоять в очереди почти неделю

Украинские водители, которые из-за протестов польских перевозчиков вынуждены сутками стоять в длинных очередях, вынуждены по сути жить в своих грузовиках.

Об этом сами водители рассказали корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову, который побывал на месте происшествия и показал, как там обстоит ситуация.

Водители двух грузовиков, которые представились Михаилами, отметили, что они находятся там пять и шесть суток. Один из водителей сказал, что в его грузовике закончилось топливо, а потому ему приходится жить у товарища по несчастью.

Спать и принимать пищу им приходится прямо в кабине, поскольку другого места для этого у них нет.

Один из водителей отметил, что причина забастовки поляков заключается в том, что они не хотят стоять в очередях на выезде из Украины вместе со всеми. Другой же считает, что таким образом польские перевозчики просто хотят доминировать на европейском рынке. При этом они не стали отрицать, что в этом может быть российский след.

Стоит отметить, что министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что его ведомство совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало Штаб помощи украинским водителям, в цели которого входят оперативное оказание помощи водителям и обеспечение их водой, едой и топливом.

На всех трех пропускных пунктах действует свой координатор, кроме того водители могут обратиться на горячую линию Укртрансбезопасности (+38 067 120 0483). Работать Штаб будет до тех пор, пока проблема не будет решена, а движение восстановлено.

Как сообщалось ранее, заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач рассказал "Телеграфу", что блокировать границу вышли в основном та часть польских перевозчиков, которые ранее работали на маршрутах в Беларусь и россию. Теперь же эти маршруты закрылись, а потому они остались во многом без дохода и хотят получить возможность работать без конкуренции в Украине.