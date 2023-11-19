Їсти і спати доводиться у вантажівках: як живуть заблоковані українські водії на польському кордоні (репортаж)

Деяким водіям доводиться стояти у черзі майже тиждень

Українські водії, які через протести польських перевізників змушені цілодобово стояти у довгих чергах, змушені по суті жити у своїх вантажівках.

Про це самі водії розповіли кореспондентові "Телеграфа" Яну Доброносову, який побував на місці події та показав, яка там склалася ситуація.

Водії двох вантажівок, які представилися Михайлами, зазначили, що вони перебувають там п’ять та шість діб. Один із водіїв сказав, що у його вантажівці закінчилося паливо, а тому йому доводиться жити у товариша по нещастю.

Спати і їсти їм доводиться прямо в кабіні, оскільки іншого місця для цього вони не мають.

Один із водіїв зазначив, що причина страйку поляків полягає в тому, що вони не хочуть стояти у чергах на виїзді з України разом з усіма. Інший вважає, що таким чином польські перевізники просто хочуть домінувати на європейському ринку. При цьому вони не стали відкидати варіанта, що в цьому може бути російський слід.

Варто зазначити, що міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що його відомство спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило Штаб допомоги українським водіям, до мети якого входять оперативне надання допомоги водіям та забезпечення їх водою, їжею та паливом.

На всіх трьох пропускних пунктах діє свій координатор, крім того, водії можуть звернутися на гарячу лінію Укртрансбезпеки (+38 067 120 0483). Працюватиме Штаб доти, доки проблему не буде вирішено, а рух відновлено.

Як повідомлялося раніше, заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач розповів "Телеграфу", що блокувати кордон вийшли в основному та частина польських перевізників, які раніше працювали на маршрутах до Білорусі та росії. Тепер ці маршрути закрилися, а тому вони залишилися багато в чому без доходу і хочуть отримати можливість працювати без конкуренції в Україні.