Поляки продовжують блокувати кордон: українські водії шукають вихід

Українські водії намагаються знайти вихід із ситуації

На кордоні з Україною польські перевізники продовжують страйк, заблоковано три пункти пропуску. Вже зібралося близько 2800 вантажівок.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, на ранок 18 листопада кількість вантажівок збільшилася порівняно з попереднім днем.

"Найбільше у пункті пропуску Краківець, це десь 1200 вантажівок, у пункті пропуску Ягодин — 1100 вантажівок, і навпроти Рава-Руської 500", — зазначив Демченко.

Перевізники, які втомилися стояти у пробці, почали обирати інші маршрути, через що скупчення транспорту спостерігається і на інших пропускних пунктах. Наприклад, у пункті Шегині вже зібралося 1200 вантажних автомобілів.

Водночас Демченко зазначив, що легкові автомобілі можуть вільно перетинати кордон. Рух заблоковано лише для вантажного транспорту.

Нагадаємо, що на початку листопада польські перевізники заявили, що мають намір заблокувати кордон з Україною для вантажівок. Акція може розтягнутися на два місяці – до січня 2024 року. Причина полягає в тому, що українські транспортники в Європі нібито створюють зайву активність, тим самим позбавляючи заробітку польських водіїв.

Крім того, через страйк на кордоні помер український водій. 54-річний чоловік приїхав на паркування та залишився чекати там перетину кордону, але так і не дочекався.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на кордоні виникла сварка між українським перевізником та поляками. Чоловікові забороняли повернутися до України.