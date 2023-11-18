Поляки продолжают блокировать границу: украинские водители ищут выход

Украинские водители пытаются найти выход из ситуации

На границе с Украиной польские перевозчики продолжают забастовку, заблокированы три пункта пропуска. Уже скопилось около 2800 грузовиков.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, на утро 18 ноября количество грузовиков увеличилось по сравнению с предыдущим днем.

"Больше всего в пункте пропуска Краковец, это где-то 1200 грузовиков, в пункте пропуска Ягодин — 1100 грузовиков, и напротив Рава-Русской 500", — отметил Демченко.

Перевозчики, которые устали стоять в пробке, начали выбирать другие маршруты из-за чего скопление транспорта наблюдается и на других пропускных пунктах. К примеру, в пункте Шегини уже скопилось 1200 грузовых авто.

В то же время Демченко отметил, что легковые авто могут свободно пересекать границу. Движение заблокировано только для грузового транспорта.

Напомним, что в начале ноября польские перевозчики заявили, что намерены заблокировать границу с Украиной для грузовиков. Акция может растянуться на два месяца – до января 2024 года. Причина заключается в том, что украинские транспортники в Европе якобы создают "лишнюю активность", тем самым лишая заработка польских водителей.

Кроме того, из-за забастовки на границе умер украинский водитель. 54-летний мужчина приехал на парковку и остался ждать там пересечения границы, но так и не дождался.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что на границе возникла ссора между украинским перевозчиком и поляками. Мужчине запрещали вернуться в Украину.