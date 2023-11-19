Водители живут а фурах, а протестующие не знают, чего хотят: репортаж "Телеграфа" с польско-украинской границы (фото, видео)

Власти двух стран ищут решение для возникшей проблемы

Ситуация на границе Польши и Украины остается сложной, поскольку демонстранты заблокировали движение грузовых автомобилей и в настоящее время там уже собралась огромная очередь, достигающая 40 километров, а некоторые водители стоят там по несколько суток.

На месте забастовки побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который пообщался как с украинскими водителями, так и с польскими протестующими.

Примечательно то, что сами протестующие не могут ответить на вопрос, почему они там собрались. При попытке задать им вопросы, они предложили дать номер своей пресс-службы и узнать все детали там.

Украинские водители же отмечают, им приходится стоять в очереди по несколько суток и даже в ней ночевать, при этом они не исключают, что в протестах может быть российский след. Впрочем, они все же склоняются к выводу, что причины скорее всего связаны с убытками местных компаний, а также с медленным движением польских грузовиков в сторону Украины.

На месте также присутствовал заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач, который отметил, что правительство Польши в целом поддерживает украинскую сторону и тоже ищет возможность решить вопрос с протестующими. Сейчас единственным вариантом решения проблемы рассматривается увеличение пропускной способности на границе.

Сергей Деркач

При этом он отмечает, что блокировать границу вышли в основном та часть польских перевозчиков, которые ранее работали на маршрутах в Беларусь и россию. Поскольку сейчас они не могут доставлять туда грузы, то они по сути потеряли свой бизнес и хотят получить возможность возить грузы в Украину, но там уже есть много своих перевозчиков.

Кроме того, из-за проблем с морскими путями на пропускные пункты увеличилась нагрузка, а потому из-за большего количества грузовиков польские перевозчики видят, что им приходится стоять в очередях больше времени.

Как сообщалось ранее, в начале ноября польские протестующие заблокировали таможенный пост "Ягодин" Волынской таможни. Также состоялась постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Краковец-Корчевая" и "Рава-Русская-Хребене".