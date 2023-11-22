Ряд пророссийских политиков могут быть причастными к организации блокировки границы

Российские спецслужбы могут быть причастными к протестам, вследствие которых была заблокирована украинско-польская граница.

Как говорится в расследовании Guildhall, польские протестующие имеют связи с лицами, которые могут подвергаться российскому влиянию. В частности речь идет об организаторе протестов Рафале Меклере, который владеет компанией Rafał Mekler Transport.

Меклер является членом Люблинской ячейки партии "Конфедерация свободы и независимости". Эта политсила имеет ярко выраженную пророссийскую позицию, а ее глава Януш Корвин-Микке даже посещал оккупированный Крым в 2015 году и заявлял о необходимости признать российские притязания на полуостров.

Помимо того, партия имеет связи с организацией "Всепольская молодежь", которая отмечалась вербовкой людей для террористических организаций "л/днр". К слову бывший лидер организации Зиемовит Пшебитковский возглавлял список "Конфедерации" во время выборов в сейм в 2023 году.

16 ноября протестующие встретились на КПП "Корчова" с сооснователем "Конфедерации" Гжегожем Брауном. Он был единственным депутатом сейма, который голосовал против осуждения россии после резни в Буче, а также регулярно выступает против приема украинских беженцев.

Еще один участник акции на границе владелец компании PEO-Trans и гражданин Беларуси Виктор Гордеюк.

Как сообщалось ранее, заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач рассказал "Телеграфу", что блокировать границу вышли в основном та часть польских перевозчиков, которые ранее работали на маршрутах в Беларусь и россию. Теперь же эти маршруты закрылись, а потому они остались во многом без дохода и хотят получить возможность работать без конкуренции в Украине.