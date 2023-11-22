Українсько-словацька межа розблокована: що відбувається з потоком фур

Поліція забрала людину, яка блокувала кордон

З півночі 22 листопада кордон України зі Словаччиною розблоковано. Вантажним автомобілям дозволено проїжджати в штатному режимі через "КПП Ужгород — Вишнє Немєцке".

Наразі 400 вантажівок стоять у черзі на в’їзд до України зі словацької сторони. Про це повідомила прес-секретар Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, що вдень 21 листопада Спілка перевізників Словаччини заблокувала рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Немєцке", що примикає до українського пункту пропуску "Ужгород". На той момент на території країни у черзі на перетин митниці стояло близько 300 фур.

Опівночі словацька поліція забрала людину, яка блокувала кордон. Транспортний засіб, що блокує проїзд, було евакуйовано.

Тим часом на польсько-українському кордоні з 6 листопада триває акція протесту польських перевізників.

Переговори на державному рівні результатів не дали. Усього за три доби через КПП "Ягодин-Дорогуськ" перетнули 317 вантажівок на в’їзд та 47 на виїзд. При цьому до блокади в середньому в кожний бік ця цифра сягала 1800 фур.

Більше про страйк польських перевізників, а також наслідки цього бунту для України, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Ціни зростатимуть: чи загрожує Україні дефіцит товарів через польський страйк ".

Раніше "Телеграф" розповів, як можуть зрости ціни через польський страйк на кордоні.