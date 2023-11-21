У пробці сотні вантажівок: перевізники ще однієї країни заблокували кордон з Україною (відео)

Поки невідомо, коли закінчиться блокада кордону

Перевізники у Словаччині за поляками заблокували проїзд українських вантажівок, як і погрожували минулого тижня. На пункті пропуску "Вишнє Нємецке", що межує з українським пунктом пропуску "Ужгород", у пробці стоїть близько 300 вантажівок з України.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. А закарпатський журналіст Віталій Глагола опублікував відео із місця подій.

Блокада кордону розпочалася сьогодні близько 13:30, але терміни її проведення невідомі. Ініціатором стала Спілка перевізників Словаччини.

"Про терміни блокування не повідомляється, хоча не виключається, що такі дії словацьких перевізників можуть бути довготривалими", – попереджають у ДПСУ.

Держприкордонслужба України уважно стежить за ситуацією та взаємодіє зі словацькими колегами, щоб забезпечити порядок на кордоні та подальший пропуск вантажного транспорту. Вирішується питання, які категорії вантажів можуть бути пропущені через кордон.

Блокування руху через кордон стосується лише вантажівок, легкові авто та автобуси проходять пункт пропуску у штатному режимі.

Журналіст Віталій Глагола опублікував відео від одного із водіїв, якого заблокували у Словаччині на кордоні з Україною. Він заявив, що українців не пускають додому. Скільки часу словацькі перевізники планують блокувати кордон наразі невідомо. Зазначається, що минулого четверга словаки вже блокували український кордон, але акція тривала не довше години.

Нагадаємо, що з 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду кордону з Україною у кількох пунктах пропуску. Це сталося через те, що українські перевізники стали конкурентами полякам, котрі вважаються основними гравцями на європейському ринку. Вони займають 26% усіх перевезень у Європі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до блокування кордону з Україною хочуть приєднатися і польські фермери. Свою акцію протесту вони хочуть розпочати 23 листопада лише на одному пункті пропуску.