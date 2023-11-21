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Ще одні: до перекриття кордону з Україною хочуть долучитися "ображені" польські фермери

Автор
Антон Корж Антон Корж
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В чергах на кордоні застрягли тисячі фур, ситуація може стати ще гіршою Новина оновлена 21 листопада 2023, 01:57
В чергах на кордоні застрягли тисячі фур, ситуація може стати ще гіршою

До блокади хоче долучитися нікому не відома польська організація "ображених" фермерів

Блокувати кордон України та Польщі планують не тільки "ображені" польські перевізники. До блокади кордону зараз бажають долучитися й деякі польські фермери.

Про це пише американське видання Bloomberg із посиланням на заяву керівника польської організації "Зраджене село" Лукаша Мартіна.

"Страйк польських далекобійників на кордоні з Україною загрожує поширитися на групу фермерів, які планують приєднатися до протесту на четвертому переході, що може поставити під загрозу гуманітарну допомогу постраждалій від війни країні", – пише видання.

Відомо, що з 23 листопада понад 100 фермерів з цієї організації хочуть вийти на триденну акцію протесту. Блокуватися буде пункт пропуску "Шегині – Медика".

"Фермери були першою групою, яка постраждала. Тепер постраждали транспортні компанії, питання в тому, хто буде наступним", – заявив Мартін.

Видання нагадує, що понад 20 тисяч автомобілей, включаючи тисячі вантажівок, застрягли у заторах на кордоні через блокаду з боку поляків. Тепер ситуація може значно погіршитися, оскільки буде заблоковано ще один пункт пропуску.

Нагадаємо, що на початку листопада польські перевізники заявили, що мають намір заблокувати кордон з Україною для вантажівок. Акція може розтягнутися на два місяці – до січня 2024 року. Причина полягає в тому, що українські транспортники в Європі нібито створюють зайву активність, тим самим позбавляючи заробітку польських водіїв.

Крім того, через страйк на кордоні помер український водій. 54-річний чоловік приїхав на паркування та залишився чекати там перетину кордону, але так і не дочекався.

Детальніше про ситуацію на польсько-українському кордоні та блокаду читайте у матеріалі "Телеграфа" "Водії живуть у фурах, а протестувальники не знають, чого хочуть: репортаж "Телеграфа" з польсько-українського кордону (фото, відео)".

Теги:
#Кордон #Польща #Блокада вантажівок #Блокада фур