Після переговорів лише гірше: поляки погрожують перекрити ще один КПП на кордоні з Україною (мапа)

Дальнобійники чекають на новий раунд переговорів

Страйки перевізників у ЄС проти України продовжуються. Більше того, вони погрожують заблокувати ще один КПП на кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда". Йдеться про пункт пропуску для вантажних автомобілів – "Шегині – Медика". Представники польських автоперевізників заявили, що їхній протест розшириться і на нього.

Один з організаторів протесту Томаш Борковський зазначив, що далекобійники очікують на новий раунд переговорів з польським та українським урядами, і "не задоволені швидкістю" переговорів.

Зазначається, що у переговорах, що відбулися 16 листопада у прикордонному пункті пропуску "Дорогуськ", взяли участь представники міністерств інфраструктури України та Польщі, а також транспортного департаменту Єврокомісії.

"Ключовою вимогою протестувальників є повернення до дозвільної системи. Ця вимога не може бути виконана", – заявили у Міністерстві транспорту України.

Нагадаємо, що починаючи з 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною. Однією з головних їхніх вимог, зокрема, є повернення системи видачі дозволу українським перевізникам. Справа в тому, що донедавна був паритет. 180 000 дозволів на рік отримували польські фури, таку ж кількість — українськи. Після скасування цієї системи очікується мільйон поїздок українських перевізників через Польщу. А от польські перевізники стикаються з проблемами при виїзді із України. Електронну чергу можна забронювати лише з території України, черга – 12 днів, рейс виконують за день-два, решту 10 днів сидять у машинах. А українські компанії, нібито, бронюють наперед, і можуть по ходу змінити номер машини. Полякам такого права Україна не дає.

Мітингувальники заявили, що пропускатимуть по одній машині на годину, і безперешкодно — фури з гуманітаркою, швидкопсувними та стратегічно важливими товарами, зокрема паливом. Для розуміння масштабу черг — нещодавно у ній помер український водій фури. 54-річний чоловік приїхав на паркування та залишився чекати там перетину кордону.

Докладно про те, що зараз відбувається на кордоні Польщі та України, ви можете прочитати у матеріалі "Бізнес-Телеграфа" під назвою "Польська націнка: як страйк польських перевізників вплине на полиці українських магазинів".

Раніше ми писали про те, що ще одна країна-сусідка України погрожує перекрити кордон.