Молочний бізнес - за відкриті кордони з Польщею та ЄС

Попри політичне загострення між Україною та Польщею, молочні бізнеси обох країн готові до співпраці та вільної конкуренції

Виробники молочної продукції вперше побували на Міжнародному форумі молочних кооперативів в Польщі, який тривав з 20 по 21 вересня. Саме у цей час відбулося політичне загострення між нашими країнами на тлі зернового конфлікту. Можновладці міцно посипали один одного звинуваченнями. Чи дійсно ворожі настрої у польського молочного бізнесу по відношенню до України та що корисного для себе відзначили на заході учасники форуму розпитував "Бізнес Телеграф"

Арсен Дидур, виконавчий директор Спілки молочних підприємств України (СМПУ)

Особисто я задоволений молочним форумом в Польщі. Разом з польськими молочними асоціаціями ми зробили спільну політичну заяву про те, що прагнемо вільного ринку і безперешкодної торгівлі. Сподіваюся, це стане сигналом для урядів і бізнесів усіх країн ЄС, що молочний бізнес зацікавлений не в протистояннях та конфронтації, і точно не в нагнітанні політичної ситуації між країнами. Ми — за безперешкодну вільну торгівлю і конкуренцію. Слухаючи представників Міністерства аграрної політики Польщі і єврокомісара ЄС, теж поляка, ми відчули, що там теж за вільну торгівлю між нашими країнами у молочному секторі, за конкуренцію, за те, щоб кожен виробник у рівних умовах доводив споживачу, що варто купувати саме його продукцію. Тому відносини на рівні бізнесу, і на рівні простого спілкування українців і поляків були достатньо дружніми. Принаймні ми відчули, що за нас переживають, нас підтримують і вірять в нашу перемогу.

Андрій Табалов, генеральний директор ТОВ "Молочна компанія "Волошкове поле"

Отримав дуже позитивні враження від форуму, достойний рівень організації. Дізналися, завдяки чому польський молочний бізнес такий потужний в ЄС, як йому вдалося посилити свої позиції. Познайомилися з досвідом інших гравців глобального молочного ринку: датчан, норвежців, американців, новозеландців. Але було важливо почути польських молочників стосовно політичної метушні навколо поставок нашого зерна. Цей скандал зачіпає і торгівлю молочними продуктами, тому нам було важливо синхронізувати свої думки і позицію з нашими польськими колегами. Вони з нами абсолютно солідарні в тому, що молочна продукція повинна вільно рухатись з ЄС в Україну, з України в ЄС. І цю думку сторони донесли урядам обох країн у вигляді підпису петиції молочними організаціями України та Польщі.

Валентин Запорощук, голова наглядової ради Ічнянського молочно-консервного комбінату

Враження після форуму — нам потрібно мати максимально відкриті кордони з поляками. Не лише з Польщею, а взагалі з Європейським Союзом. Це наше майбутнє, тому що це відкрита конкуренція, відкриті ринки. Польські молочні асоціації — саморегулюючі організації, які дуже активно просувають продукцію на нові ринки, а польські переробники займають лідируючі позиції в Європі. Тому нам потрібно брати поляків в партнери, в друзі. і разом з ними розвивати нашу галузь. Вони, до речі, в цьому теж зацікавлені. Я підкреслю — молочна галузь. і польська, і українська, розуміють одна одну, і ми готові йти разом.

Віктор Кордубан, голова ради директорів компанії "Біагр", ТМ "Білоцерківське"

Було цікаво послухати, куди рухається європейська молочна галузь. Головний напрямок, якого і нам не оминути — зелена енергетика на виробництвах. Нам треба до цього дуже відповідально поставитись, бо коли будемо в ЄС, відсутність зеленої енергії на виробництві то додаткові податки та зменшення конкурентоздатності нашого виробника. На нашому виробництві це може бути переробка молока з використанням електроенергії від сонячних панелей. За вимогами ЄС, у собівартості молочної продукції має бути зелена енергія. Бачу також виклик для наших виробників у зв’язку з виходом на ринки ЄС. Ті ж польськи виробники готові демпінгувати, бо молочні кооперативи — то виробництво молока і переробка одразу. А українські переробники конкурують за сировину, бо у нас її дефіцит. Тож ми не в рівних умовах. При вступі до ЄС нам потрібно не втратити свого споживача.

Олена Стретович, директор ТОВ "Органік Мілк"

Червоною ниткою на молочном форумі пройшла тема екологічності молочного бізнесу, збереження екології, зниження викидів СО2. Польща — глибоко проєвропейська держава, тому місцеві виробники вже давно думають про це через призму молочного бізнесу і тваринництва. Ми також повинні звертати увагу на те, що сільське господарство дедалі частіше ставатиме пунктом збереження екології. Що це означає для виробника? Його сировина має бути екологічно чистою. Тобто, він має бути зацікавлений в тому, щоб корова, яка дала молоко, паслася на пасовищах без хімікатів. Щоб продукти її утримання перероблялися в зелену енергію і не робили шкідливих викидів. Переробка здійснювалась з використанням зеленої енергетики

Віталій Ковальчук, співвласник, член наглядової ради ПрАТ "Тернопільський молокозавод" (ТМ "Молокія")

Форум був доволі змістовним. Які висновки мають зробити виробники? В Європі відбувається екологічна революція і вона змушує переосмислювати підходи до виробництва і переробки молока. Зменшення викидів у тваринництві, використання зеленої енергії у виробництві молочних продуктів. В Нідерландах та ряді інших країн вже говорять про потребу зменшити поголів’я через викиди СО2. Того, хто не відважиться здійснити зелений перехід, чекають додаткові фінансові витрати, пов'язані з реалізацією продукції на ринках ЄС. Оскільки ми майже на порозі до вступу в Євросоюз, нас це не омине. Потрібно напрацьовувати технології виробництва з максимальним збереженням довкілля. Українські компанії вже застосовують такі технології. Але універсальної, на жаль, немає. Цікаво також було почути про поведінку великих країн на молочному ринку. Глобалізація триває. Китай і Індія хочуть бути незалежними в плані забезпечення себе продовольством. Вони нарощують виробництво молока, а значить, відбудеться черговий переділ світового ринку молочних продуктів.