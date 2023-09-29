Молочный бизнес – за открытые границы с Польшей и ЕС

Несмотря на политическое обострение между Украиной и Польшей, молочные бизнесы стран готовы к сотрудничеству и свободной конкуренции.

Производители молочной продукции впервые побывали на Международном форуме молочных кооперативов в Польше, который продлился с 20 по 21 сентября. Именно в этот период произошло политическое обострение между нашими странами на фоне зернового конфликта. Власти крепко посыпали друг друга обвинениями. Действительно ли враждебные настроения у польского молочного бизнеса по отношению к Украине и полезного для себя отметили на мероприятии участники форума расспрашивал "Бизнес Телеграф"

Арсен Дидур, исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины (СМПУ)

Лично я доволен молочным форумом в Польше. Вместе с польскими молочными ассоциациями мы сделали совместное политическое заявление о том, что стремимся к свободному рынку и беспрепятственной торговле. Надеюсь, это станет сигналом для правительств и бизнесов всех стран ЕС, что молочный бизнес заинтересован не в противостояниях и конфронтации и точно не в нагнетании политической ситуации между странами. Мы за беспрепятственную свободную торговлю и конкуренцию. Слушая представителей Министерства аграрной политики Польши и еврокомиссара ЕС тоже поляка, мы почувствовали, что там тоже за свободную торговлю между нашими странами в молочном секторе, за конкуренцию, за то, чтобы каждый производитель в равных условиях доказывал потребителю, что стоит покупать именно его продукцию.. Поэтому отношения на уровне бизнеса и на уровне простого общения украинцев и поляков были достаточно дружественными. По крайней мере, мы почувствовали, что за нас переживают, нас поддерживают и верят в нашу победу.

Андрей Табалов, генеральный директор ООО "Молочная компания "Волошковое поле"

Получил очень положительные впечатления от форума, уровень организации. Узнали, благодаря чему польский молочный бизнес так мощен в ЕС, как ему удалось усилить свои позиции. Познакомились с опытом других игроков глобального молочного рынка: датчан, норвежцев, американцев, новозеландцев. Но было важно услышать польских молочников по поводу политической суеты вокруг поставок нашего зерна. Этот скандал затрагивает и торговлю молочными продуктами, поэтому нам важно синхронизировать свои мнения и позицию с нашими польскими коллегами. Они с нами абсолютно солидарны в том, что молочная продукция должна свободно двигаться из ЕС в Украину, из Украины в ЕС. И это мнение стороны донесли правительствам обеих стран посредством подписания петиции молочными организациями Украины и Польши.

Валентин Запорощук, председатель наблюдательного совета Ичнянского молочно-консервного комбината

Впечатление после форума – нам нужно иметь максимально открытые границы с поляками. Не только с Польшей, но вообще с Европейским Союзом. Это наше будущее, потому что это открытая конкуренция, открытые рынки. Польские молочные ассоциации — саморегулирующиеся организации, очень активно продвигающие продукцию на новые рынки, а польские переработчики занимают лидирующие позиции в Европе. Потому нам нужно брать поляков в партнеры, в друзья. и вместе с ними развивать нашу отрасль. Они, кстати, в этом тоже заинтересованы. Я подчеркну – молочная отрасль. и польский, и украинский, понимают друг друга, и мы готовы идти вместе.

Виктор Кордубан, председатель совета директоров компании "Биагр", ТМ "Белоцерковское"

Было интересно послушать, куда двигается европейская молочная отрасль. Главное направление, которое и нам не обойти — зеленая энергетика на производствах. Нам нужно к этому очень ответственно отнестись, потому что когда будем в ЕС, отсутствие зеленой энергии на производстве дополнительные налоги и уменьшение конкурентоспособности нашего производителя. На нашем производстве может быть переработка молока с использованием электроэнергии от солнечных панелей. По требованиям ЕС в себестоимости молочной продукции должна быть зеленая энергия. Вижу также вызов для наших производителей по выходу на рынки ЕС. Те же польские производители готовы демпинговать, потому что молочные кооперативы — это производство молока и переработка сразу. А украинские переработчики конкурируют за сырье, потому что у нас его дефицит. Так что мы не в равных условиях. При вступлении в ЕС нам следует не потерять своего потребителя.

Елена Стретович, директор ООО "Органик Милк"

Красной нитью на молочном форуме прошла тема экологичности молочного бизнеса, сохранения экологии, снижения выбросов СО2. Польша глубоко проевропейское государство, поэтому местные производители уже давно думают об этом через призму молочного бизнеса и животноводства. Мы также должны обращать внимание на то, что сельское хозяйство все чаще станет пунктом сохранения экологии. Что это значит для производителя? Его сырье должно быть экологически чистым. То есть он должен быть заинтересован в том, чтобы корова, которая дала молоко, паслась на пастбищах без химикатов. Чтобы продукты ее содержания перерабатывались в зеленую энергию и не производили вредных выбросов. Переработка производилась с использованием зеленой энергетики

Виталий Ковальчук, совладелец, член наблюдательного совета ЧАО "Тернопольский молокозавод" (ТМ "Молокия")

Форум был достаточно содержательным. Какие выводы должны сделать изготовители? В Европе происходит экологическая революция, и она заставляет переосмысливать подходы к производству и переработке молока. Уменьшение выбросов в животноводстве; использование зеленой энергии в производстве молочных продуктов. В Нидерландах и ряде других стран уже говорят о необходимости уменьшить поголовье из-за выбросов СО2. Того, кто не отважится осуществить зеленый переход, ждут дополнительные финансовые затраты, связанные с реализацией продукции на рынках ЕС. Поскольку мы почти на пороге вступления в Евросоюз, нас это не обойдет. Нужно нарабатывать технологии производства с максимальной сохранностью окружающей среды. Украинские компании уже используют такие технологии. Но универсальной, к сожалению, нет. Интересно было услышать о поведении больших стран на молочном рынке. Глобализация продолжается. Китай и Индия хотят быть независимыми в плане обеспечения себя продовольствием. Они наращивают производство молока, а значит, состоится очередной передел мирового рынка молочных продуктов.