Прислушайтесь к голосу переработчиков и фермеров на пути в ЕС – генеральный директор Польской Молочной Палаты

Польша производит 14,1 млн. литров молока и стала третьим его производителем в ЕС.

Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) способствовал тому, чтобы украинские молочные предприятия впервые приняли участие в международном молочном форуме в Польше, который состоится в Белостоке в конце сентября. Наши производители впервые станут участниками дискуссии по мировым трендам в молочной отрасли и послушают опыт вступающих в ЕС коллег.

"Бизнес Телеграф" расспросил у организатора форума, главы Польской Молочной Палаты Агнешки Малишевской, чем может быть полезно мероприятие нашим производителям, к каким испытаниям быть готовы на рынках ЕС и каких слов подбирать нашим чиновникам в переговорах с Евросоюзом.

О международном молочном форуме

Агнешка, 20-21 сентября украинские производители примут участие в молочном форуме в Белостоке. Почему он важен?

В Белостоке встретится молочный сектор со всего мира. В этом году впервые будет присутствовать большая группа предприятий из Украины. Это будет двадцатая конференция. Она развилась с форума национального уровня в формат встреч молочного сектора в международном масштабе.

Какие вопросы будут обсуждаться?

Мы будем говорить о текущей ситуации в нашей отрасли. Это событие – большой праздник для молочного сектора. Сосредоточимся на актуальных проблемах, вызванных мировым постпандемическим кризисом. Обсудим последствия агрессии России против Украины для отрасли. Озвучим вызовы, с которыми сталкиваемся в сфере изменения климата и устойчивости производства. Заглянем в будущее производственных направлений, поговорим о тенденциях в производстве и переработке молока. Рассмотрим все это как с европейской, так и с глобальной точки зрения, потому что дадим слово участникам и спикерам из многих стран Европы и мира. Они поделятся своими знаниями и опытом.

Каких результатов вы ожидаете?

Прежде всего, я ожидаю предметной и содержательной дискуссии. Это самое главное. Сегодня у нас много проблем. Мы сталкиваемся с вызовами, связанными с изменением лица молочной отрасли. Отдельным вызовом является смена поколений производителей молока. На форуме мы хотим рассмотреть стимулы, которые следует использовать, чтобы привлечь молодых фермеров, членов кооперативов, принимать фермы и становиться активными членами молочных кооперативов. Опыт предыдущих конференций показал, насколько важен предметный разговор и обмен мнениями. Это позволяет нам создавать лучшие модели управления молочным сектором.

Как долго идет сотрудничество между Польской Молочной Палатой и Союзом Молочных Предприятий Украины? Какие проблемы она помогает решить?

Сотрудничество между польскими и украинскими организациями продолжается уже несколько месяцев. Мы подготовили совместные пожелания по дальнейшей работе. Не только Польская Молочная Палата, но и другие польские организации, которые образуют так называемое Молочное соглашение, общаются с украинским Союзом. Цель такого общения – построить мосты для ведения бизнеса по обе стороны границы. Мы отдаем себе отчет в том, как осложнила ситуацию на молочном рынке неоправданная агрессия России против Украины, и сколько пострадало украинских фермеров и переработчиков. Кстати, польский молочный сектор сразу пришел на помощь как украинским гражданам, так и фермерам, поддержав вас в эти трагические времена.

Уточните, пожалуйста, о какой помощи идет речь?

Многие польские молочные компании пожертвовали большое количество молочной продукции в качестве гуманитарной помощи народу Украины. Польская Молочная Палата закупила и передала от своих фондов продукты гуманитарным организациям на сумму более 250 тысяч злотых. Через нас были переданы семена для украинских фермеров на сумму почти 20 тысяч евро. Всё это мы делали в первые месяцы войны. Кроме того, компании, входящие в Польскую Молочную Палату, сами передали молочные продукты на многие миллионы злотых. Помощь оказывалась гуманитарным организациям и украинским солдатам.

Польский опыт вступления в ЕС

Украина двигается в Европейский Союз. Как воспринимался этот процесс польскими производителями?

Форум в Белостоке станет отличной возможностью поделиться таким опытом с украинскими коллегами. Первый молочный форум был организован накануне вступления Польши в Европейский Союз в 2002 году. Тогда у нас было множество страхов и сомнений. С этим было связано даже название первой конференции: "Возможности и угрозы для польской молочной промышленности перед вступлением в Европейский Союз".

Чем были вызваны эти ужасы?

Больше волновались фермеры, что под влиянием будущих ограничений и квот придется сократить производство молока. Как мы знаем, на сегодняшний день система квотирования уже отменена и никаких ограничений в этом плане у нас нет. Но перед вступлением нам пришлось проделать немало работы. Как фермерам, так и переработчикам.

Что пришлось сменить?

Прежде всего, необходимо было адаптировать производство и переработку к множеству стандартов и требований, которые выдвигает Европейский Союз. Мы внесли много изменений на основе директив в работу предприятий и качество продукции. Это требовало большой решимости и совершенно иного подхода ко многим аспектам. Ключевыми словами были "качество", "безопасность пищевых продуктов", "стандартизация", "прозрачность".

Какие трудности пришлось пройти польским молочным компаниям при вступлении в ЕС?

К сожалению, тысячи документов, стандартизация, достаточно крупная бюрократия и т.д. Сначала было очень трудно, но после введения определенных процедур сложный аспект документации становится намного легче. Хорошо подготовленные ИТ-системы и электронное управление, которые были в зачаточном состоянии 20 лет назад, оказались очень полезны. Сегодня реализовать эти процедуры было бы, пожалуй, гораздо проще.

Что больше всего сдерживало переход?

На мой взгляд, самыми большими барьерами были менталитет и человеческий фактор. И здесь мы очень похожи.

Всем ли удалось перестроить работу?

Многие хозяйства не хотели браться за эти задачи. Особенно те, где не было преемников. Они покинули производство, ликвидировав хозяйства. Или переключились на выращивание зерна. Но были и те, кто согласился идти по дороге перемен, приложить усилия, они развивали свои хозяйства. Это было время перемен для многих молочных заводов и кооперативов, получивших средства от предвступительных фондов. Благодаря этому многие польские кооперативы были модернизированы, получили новые машины, оборудование и системы, что позволило вывести производство на другой уровень. И, что очень важно, получить доступ к единому рынку ЕС.

Какого результата удалось добиться вступлением в ЕС польским производителям?

Сегодня Польша является одним из ведущих производителей молока в ЕС и пользуется репутацией производителя очень качественных продуктов. Мы экспортируем во всем мире и хотим продолжать развиваться.

Приведите примеры компаний, успешно конкурирующих на рынках ЕС.

Сегодня у нас много компаний, преимущественно молочных кооперативов, которые успешно конкурируют с производителями во всем мире. Как пример, это Mlekovita, Mlekpol, Piątnica, Spomlek, Sierpc, Polmlek, Lowicz, Gostyń. Это компании, которые продаются по всему миру.

Как им это удалось?

Открытие рынков ЕС означает, что мы широко открываем дверь свободного потока товаров на едином рынке. Мы продаем свои товары в другие страны ЕС, и они продают свои товары на нашем рынке. Поэтому сегодня мы не только конкурируем между собой, но и сотрудничаем. Подобно потребителям, путешествующим по всему миру и часто ищущим новые вкусы и новые продукты, компании также пытаются быть на шаг впереди потребителя, чтобы предложить ему широкий ассортимент продуктов. Меняются предпочтения, меняются продукты, поэтому это одна из проблем, с которой мы сталкиваемся.

О конкуренции в ЕС

Какова доля польского молока на рынке ЕС и в мире? Как она меняется?

Польша является третьим производителем молока в ЕС и двенадцатым в мире. В 2022 году, согласно данным Главного Статистического Управления, производство молока в Польше составило 14,1 млрд. литров. В последние годы производство несколько сокращается, но сразу после вступления в ЕС оно значительно выросло. Фермеры многое инвестировали в качество молока. Чем качественнее молоко, тем лучше его параметры, тем выше цена платится фермерам.

Какая государственная поддержка производителей и переработчиков молока предусмотрена на 2023 год и запланирована на 2024 год?

Каждая поддержка записана в экосхемах Общей Аграрной Политики ЕС. Больше денег могут получить молочные фермы от улучшения условий содержания животных.

Насколько сильна конкуренция за потребителей на молочных рынках ЕС? Как это проявляется?

Находясь на едином рынке, у нас есть такие же условия для конкуренции за потребителей, как и в других странах. Поэтому мы можем конкурировать прежде всего качеством продукции.

Что позволяет польским производителям молока прорываться из-за местного лобби в экспорте на другие рынки ЕС?

Я бы выразилась иначе. Не местное лобби, а потребитель. Проводим рекламную деятельность, участвуем в ярмарках и выставках. Но еще раз напомню о качестве, потому что потребитель уделяет ему большое внимание.

Советы от польских молочников

К чему готовиться украинским компаниям по пути вступления в ЕС?

Надо быть готовым к тому, что не все компании смогут справиться с этими изменениями. Тем более что за годы, когда Польша присоединилась к ЕС, сам ЕС также очень изменился. Он, как и весь мир пошел вперед. Однако бюрократические процедуры ЕС становятся еще более чрезмерными. Это можно увидеть даже в последних документах ЕС, таких как Европейское Зеленое Соглашение, вызывающее много дискуссий в самом ЕС. Мы сталкиваемся со многими вызовами, такими как равновесие и сокращение CO2. Это вызовы для всех стран, в том числе для Украины, желающей присоединиться к структурам ЕС.

Что должно сделать украинское правительство, чтобы облегчить производителям вступление в ЕС?

Они должны прислушиваться к голосу переработчиков и фермеров. Правила сотрудничества при процедуре вступления определены документами ЕС. Но хочу подчеркнуть, что эффективное сотрудничество между администрацией и переработчиками (т.е. союзами, представляющими переработчиков и фермеров) является важнейшим аспектом на пути вступления в ЕС.

Какой опыт был бы полезен Украине в переговорах со странами ЕС по поставке собственной продукции? Какие ошибки следует избегать?

Скромность, сотрудничество и адаптация к требованиям ЕС. Я не рекомендую кратчайший путь — дороги напрямую.