Еще одни: к перекрытию границы с Украиной хотят присоединиться "обиженные" польские фермеры

К блокаде хочет присоединиться никому не известная польская организация "обиженных" фермеров

Блокировать границу Украины и Польши планируют не только "обиженные" польские перевозчики. К блокаде границы сейчас хотят присоединиться и некоторые польские фермеры.

Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на заявление руководителя польской организации "Преданная деревня" Лукаша Мартина.

"Забастовка польских дальнобойщиков на границе с Украиной грозит распространиться на группу фермеров, планирующих присоединиться к протесту на четвертом переходе, что может поставить под угрозу гуманитарную помощь пострадавшей от войны стране", – пишет издание.

Известно, что с 23 ноября более 100 фермеров этой организации хотят выйти на трехдневную акцию протеста. Блокироваться будет пункт пропуска "Шегини – Медика".

"Фермеры были первой пострадавшей группой. Теперь пострадали транспортные компании, вопрос в том, кто будет следующим", – заявил Мартин.

Издание напоминает, что более 20 тысяч автомобилей, включая тысячи грузовиков, застряли в пробках на границе из-за блокады со стороны поляков. Теперь ситуация может значительно ухудшиться, поскольку будет заблокирован еще один пункт пропуска.

Напомним, что в начале ноября польские перевозчики заявили, что намерены заблокировать границу с Украиной для грузовиков. Акция может растянуться на два месяца – до января 2024 года. Причина в том, что украинские транспортники в Европе якобы создают излишнюю активность, тем самым лишая заработка польских водителей.

Кроме того, из-за забастовки на границе умер украинский водитель. 54-летний мужчина приехал на парковку и остался ждать там пересечения границы, но так и не дождался.

Детальнее о ситуации на польско-украинской границе и блокаде читайте в материале "Телеграфа" "Водители живут в фурах, а протестующие не знают, чего хотят: репортаж "Телеграфа" с польско-украинской границы (фото, видео)".