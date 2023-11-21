В пробке сотни грузовиков: перевозчики еще одной страны заблокировали границу с Украиной (видео)
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Пока неизвестно, когда закончится блокада границы
Перевозчики в Словакии вслед за поляками заблокировали проезд украинских грузовиков, как и угрожали на прошлой неделе. На пункте пропуска "Вишне Немецке", который граничит с украинским пунктом пропуска "Ужгород", в пробке стоит около 300 грузовиков из Украины.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. А закарпатский журналист Виталий Глагола опубликовал видео с места событий.
Блокада границы началась сегодня около 13:30, но сроки ее проведения неизвестны. Инициатором стал Союз перевозчиков Словакии.
"О сроках блокировки не сообщается, хотя не исключается, что такие действия словацких перевозчиков могут быть долговременными", — предупреждают в ГПСУ.
Госпогранслужба Украины внимательно следит за ситуацией и взаимодействует со словацкими коллегами, чтобы обеспечить порядок на границе и дальнейший пропуск грузового транспорта. Решается вопрос о том, какие категории грузов могут быть пропущены через границу.
Блокировка движения через границу касается только грузовиков, легковые авто и автобусы проходят пункт пропуска в штатном режиме.
Журналист Виталий Глагола опубликовал видео от одного из водителей, которого заблокировали в Словакии на границе с Украиной. Он заявил, что украинцев не пускают домой. Сколько времени словацкие перевозчики планируют блокировать границу на данный момент неизвестно. Отмечается, что в прошлый четверг словаки уже блокировали украинскую границу, но акция продлилась не дольше часа.
Напомним, что с 6 ноября польские перевозчики начали блокаду границы с Украиной в нескольких пунктах пропуска. Это произошло из-за того, что украинские перевозчики стали конкурентами полякам, которые считаются основными игроками на европейском рынке. Они занимают 26% всех перевозок в Европе.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что к блокировке границы с Украиной хотят присоединиться и польские фермеры. Свою акцию протеста они хотят начать 23 ноября только на одном пункте пропуска.