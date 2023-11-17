Уряд хоче підняти акциз на автогаз втричі: деталі

Бойкоту польських перевізників виявилось замало

Пальне на українських заправках через бойкот польських перевізників може скоро закінчитись. Проте влада хоче додати масла до вогню, запровадивши підвищення акцизів на автомобільний газ.

Голова Комітету ВР з питань бюджетної, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує підвищити ставку акцизного збору на автогаз у три рази. Про це повідомляє видання Автоцентр.

Що відомо

У комітеті розглядають можливість потроєння акцизу на пальне. Зараз акцизна ставка становить 52 євро/1000 літрів. Представники влади пропонують підвищити її до 169 євро. Це питання активно обговорювали протягом цього тижня.

Повідомляється, що документу на столі наразі немає. Але політики налаштовані рішуче. Гетманцев під час засідання комітету підтвердив це.

Зокрема, він заявив, що розмір цього акцизного податку не є граничним, і у майбутньому буде підвищуватись. Наразі питання про збільшення ставки утричі вже вирішено. Чи приймуть депутати відповідне рішення, стане відомо найближчим часом. Якщо це таки станеться, автогаз миттєво подорожчає на 4,5 гривні за літр.

Як повідомляв раніше "Телеграф", відомий експерт з ринку палива Сергій Куюн підтримує рішення збільшити податок. Він вважає це справедливим, адже зараз бензиновий акциз у 4 рази більший, ніж газовий. Він складає 213 євро.