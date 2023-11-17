Правительство хочет поднять акциз на автогаз в три раза: детали

Бойкота польских перевозчиков оказалось маловато

Горючее на украинских заправках из-за бойкота польских перевозчиков может скоро закончиться. Однако власти хотят долить масла в огонь, введя повышение акцизов на автомобильный газ.

Председатель Комитета ВР по бюджетной, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев предлагает повысить ставку акцизного сбора на автогаз в три раза. Об этом сообщает издание "Автоцентр".

Что известно

В комитете уже рассматривают возможность повышения акциза на горючее. Сейчас акцизная ставка составляет 52 евро/1000 литров. Представители власти предлагают повысить ее до 169 евро. Этот вопрос активно обсуждали в течение этой недели.

Сообщается, что документа на столе пока нет. Но политики настроены решительно. Гетманцев на заседании комитета подтвердил это.

В частности, он заявил, что размер этого акцизного налога не предельный, и в будущем будет повышаться. Пока вопрос об увеличении ставки втрое уже решен. Примут ли депутаты соответствующее решение, станет известно в ближайшее время. Если это произойдет, автогаз мгновенно подорожает на 4,5 гривны за литр.

Как сообщал ранее "Телеграф", известный эксперт по рынку топлива Сергей Куюн поддерживает решение увеличить налог. Он считает это справедливым, ведь сейчас бензиновый акциз в 4 раза больше, чем газовый. Он составляет 213 евро.