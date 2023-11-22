Украинско-словацкая граница разблокирована: что происходит с потоком фур

Полиция забрала человека, блокировавшего границу

С полуночи 22 ноября граница Украины со Словакией разблокирована. Грузовым автомобилям разрешено нормально проезжать через "КПП Ужгород — Вишне Немецкое".

Сейчас 400 грузовиков стоят в очереди на въезд в Украину со словацкой стороны. Об этом сообщила пресс-секретарь Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская, передаёт Укринформ.

Напомним, что днем 21 ноября Союз перевозчиков Словакии заблокировал движение грузовиков через пункт пропуска " Вишне — Немецкое", примыкающий к украинскому пункту пропуска "Ужгород". На тот момент на территории страны в очереди на пересечение таможни стояло около 300 фур.

В полночь словацкая полиция забрала человека, блокировавшего границу. Транспортное средство, блокирующее проезд, было эвакуировано.

Тем временем на польско-украинской границе с 6 ноября проходит акция протеста польских перевозчиков.

Переговоры на государственном уровне результатов не принесли. Всего за трое суток через КПП "Ягодин-Дорогуск" пересекли 317 грузовиков на въезд и 47 на выезд. При этом до блокады в среднем в каждую сторону эта цифра достигала 1800 фур.

Больше о забастовке польских перевозчиков, а также последствиях этого бунта для Украины, вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Цены будут расти: грозит ли Украине дефицит товаров из-за польской забастовки".

Ранее "Телеграф" рассказал, как могут вырасти цены из-за польской забастовки на границе.