Безумные убытки: стало известно, сколько Украина потеряла из-за заблокированных границ

Аналитики высчитали убытки украинских перевозчиков через стоимость вынужденного простоя фур на границе

Из-за блокирования границ Украины польскими перевозчиками украинская экономика уже понесла бешеные убытки. Потери составили 400 миллионов евро и постоянно увеличиваются, поскольку страдает прибыльность украинских грузовых перевозок.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин на брифинге в медиацентре "Украина". По его словам, главная причина ущерба украинских перевозчиков – вынужденный простой.

"Ситуация действительно критическая. Я не готов сказать, как другие отрасли страдают, хотя по оценке Федерации работодателей Украины уже сегодня более 400 млн евро наша экономика понесла. Мы фиксируем убытки наших перевозчиков из расчета утраченной доходности — 350 евро за простой, за сутки", – отметил он.

Из-за акций протеста, которые устроили польские перевозчики на украинских границах, страдают именно украинские грузовые перевозки. Очереди из автомобилей достигли тысячи единиц. Сами поляки заявляют, что протестуют якобы из-за чрезмерной конкуренции со стороны украинцев после того, как Евросоюз либерализовал международные перевозки из Украины в страны-члены блока.

Как сообщалось ранее, заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач рассказал "Телеграфу", что блокировать границу вышли в основном и часть польских перевозчиков, ранее работавших на маршрутах в Беларусь и россию. Теперь эти маршруты закрылись, поэтому они остались во многом без дохода и хотят получить возможность работать без конкуренции в Украине.

Как писал "Телеграф", российские спецслужбы могут быть причастны к протестам, в результате которых была заблокирована украинско-польская граница. Лидер протестов до войны во многом был связан с россией, а после начала вторжения россии делал антиукраинские заявления.