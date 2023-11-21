Сусідка України остаточно зупинила надання військової допомоги ЗСУ

Парламент підтримав програму нового прем’єра

Парламент Словаччини затвердив у вівторок уряд на чолі з прем’єром Робертом Фіцо та підтримав його програму, яка передбачає зупинення військової допомоги для України.

Як інформує Reuters, Фіцо прийшов до влади вчетверте завдяки кампанії, спрямованій на критику західних партнерів та ліберальної політики. Також він зробив одним із головних пунктів своєї програми припинення військової допомоги Україні.

Свою програму коаліція Фіцо ухвалила минулого тижня, а затверджена вона була парламентом у вівторок.

Вона передбачає скорочення дефіциту в секторі державного управління, запровадження спеціального податку на банківський прибуток та зниження ставок за іпотечними кредитами. Також країна офіційно припинить військову допомогу Україні, проте продовжуватиме визнавати її міжнародно визнані кордони.

Крім того, Фіцо заявив, що не підтримуватиме бажання Європейського Союзу до переходу від повного консенсусу до голосування більшістю у прийнятті рішень.

Опозиційні партії голосували проти його програми, відзначаючи нападки на незалежні ЗМІ, а також звільнення високопосадовців, які розслідували корупційні скандали за участю членів правлячої коаліції.

Варто зазначити, що Фіцо вже неодноразово відзначався проросійською позицією. Наприклад, він приєднався до угорського колеги Віктора Орбана у блокуванні виділення Україні допомоги ЄС у розмірі 50 мільярдів євро.