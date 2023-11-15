Сусідка України більше не передаватиме зброю ЗСУ: чим аргументувала

Країна має намір зміцнити свою оборонку

Новий уряд Словаччини прийняв рішення не передавати Україні додаткове озброєння зі своїх складів, але продовжить підтримувати нашу країну гуманітарною та іншою нелетальною допомогою.

Як розповів міністр оборони країни Роберт Калінак під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інші країни Альянсу ухвалили таке рішення Братислави.

Зокрема, пресслужба Міноборони країни повідомляє, що новий уряд має намір посилювати власні оборонні можливості, щоб забезпечити безпеку своєї держави. Це, зокрема, стосується модернізації збройних сил Словаччини.

Калинак зазначив, що Братислава готова нарощувати оборонний потенціал як на індивідуальному рівні, так і в рамках колективної оборони НАТО. При цьому в Альянсі підтвердили, що готові продовжувати підвищувати оперативну взаємосумісність збройних сил.

При цьому скасування не стосуватиметься комерційних контрактів, які вже уклав Київ зі словацькими оборонними підприємствами.

Варто зазначити, що з початку вторгнення Словаччина передала Україні військову допомогу на 670 мільйонів євро.

Як повідомлялося раніше, із заявою про припинення військової допомоги виступив раніше новий прем’єр Роберт Фіцо. При цьому він і раніше відзначався рядом проросійських заяв, але все ж таки зазначав, що не перешкоджатиме шляху України до ЄС.

Втім, буквально наступного дня стало відомо, що він приєднався до угорського колеги Віктора Орбана у блокуванні виділення допомоги ЄС у розмірі 50 мільярдів євро.