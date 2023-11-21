Соседка Украины окончательно остановила предоставление военной помощи ВСУ

Парламент поддержал программу нового премьера

Парламент Словакии утвердил во вторник правительство во главы с премьером Робертом Фицо и поддержал его программу, которая предусматривает остановку военной помощи для Украины.

Как информирует Reuters, Фицо пришел ко власти в четвертый раз благодаря кампании, направленной на критику западных партнеров и либеральной политики. Также он сделал одним из главных пунктов своей программы прекращение военной помощи Украине.

Свою программу коалиция Фицо приняла на прошлой неделе, а утверждена она была парламентом во вторник.

Она предусматривает сокращение дефицита в секторе государственного управления, введение специального налога на банковскую прибыль и снижение ставок по ипотечным кредитам. Также страна официально прекратит военную помощь Украине, однако продолжит признавать ее международно признанные границы.

Помимо того, Фицо заявил, что не будет поддерживать желание Европейского союза к переходу от полного консенсуса к голосованию большинством в принятии решений.

Оппозиционные партии голосовали против его программы, отмечая нападки на независимые СМИ, а также увольнения высокопоставленных полицейских, которые расследовали коррупционные скандалы с участием членов правящей коалиции.

Стоит отметить, что Фицо уже неоднократно отмечался пророссийской позицией. Например, он присоединился к венгерскому коллеге Виктору Орбану в блокировании выделения Украине помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро