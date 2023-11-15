Соседка Украины больше не будет передавать оружие ВСУ: чем аргументировала

Страна намерена укрепить свою оборонку

Новое правительство Словакии приняло решение не передавать Украине дополнительное вооружение со своих складов, но при этом продолжит поддерживать нашу страну гуманитарной и другой нелетальной помощью.

Как рассказал министр обороны страны Роберт Калинак во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, другие страны Альянса приняли такое решение Братиславы.

В частности пресс-служба Минобороны страны сообщает, что новое правительство намерено усиливать собственные оборонительные возможности, чтобы обеспечить безопасность своего государства. Это в частности касается модернизации вооруженных сил Словакии.

Калинак отметил, что Братислава готова наращивать оборонительный потенциал, как на индивидуальном уровне, так и в рамках коллективной обороны НАТО. При этом в Альянсе подтвердили, что готовы продолжать повышать оперативную взаимосовместимость вооруженных сил.

При этом отмена не коснется коммерческих контрактов, которые уже заключил Киев со словацкими оборонными предприятиями.

Стоит отметить, что с начала вторжения Словакия передала Украине военной помощи на 670 миллионов евро.

Как сообщалось ранее, с заявлением о прекращении военной помощи выступил ранее новый премьер Роберт Фицо. При этом он и раньше отмечался рядом пророссийских заявлений, но все же отмечал, что не станет препятствовать пути Украины в ЕС.

Впрочем, буквально на следующий день стало известно, что он присоединился к венгерскому коллеге Виктору Орбану в блокировании выделения помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро