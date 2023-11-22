ЕС подготовил план гарантий безопасности для Украины: в нем восемь главных направлений

Проект должен обсудить послы и лидеры ЕС

Европейский Союз представил государствам-членам проект плана предоставления Украине долгосрочных обязательств в сфере безопасности. Он также включает механизм долгосрочной военной поддержки, обучение украинских войск и помощь в развитии оборонной промышленности страны.

Об этом пишет агентство Bloomberg, ознакомившееся с документом. Отмечается, что проект должны на этой неделе обсудить послы ЕС, а в следующем месяце – лидеры блока. Он также ляжет в основу консультаций с Киевом и странами Большой семи.

Члены G-7 договорились на саммите НАТО в начале этого года обсудить набор двусторонних гарантий безопасности с Украиной, направленных на сдерживание грядущей российской агрессии. Со своей стороны Украина обязалась продолжить ряд реформ, в том числе правоохранительных органов, судебной системы, а также секторов безопасности и обороны. Некоторые из ключевых союзников Киева стремятся заключить двусторонние соглашения в этом году.

Агентство отмечает, что рамочный документ ЕС направлен на развитие этих двусторонних договоренностей и включает следующие предложения:

предсказуемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный механизм предоставления Украине военной техники, мобилизующий европейскую оборонную промышленность; обеспечение подготовки Вооруженных сил Украины; расширение сотрудничества с украинской оборонной промышленностью для повышения мощности и согласования стандартов; усиление способности Украины противостоять кибер- и гибридным угрозам, а также дезинформации; поддержка усилий Украины по разминированию и преодолению загрязнения взрывоопасными предметами; помощь Украине с ее программой реформ, связанной с процессом вступления в ЕС, а также усиление ее способности контролировать запасы огнестрельного, легкого оружия и боеприпасов, и противодействовать любой незаконной торговле; поддержка энергетического перехода страны и мер по ядерной безопасности; обмен разведданными и спутниковыми снимками.

Издание отмечает, что поддержка поставок оружия и в дальнейшем будет предоставляться через так называемый Европейский фонд мира, механизм, возмещающий государствам-членам то, что они поставляют Украине. Однако, по словам дипломата ЕС, первоначальный план ЕС выделить 20 миллиардов евро (21,8 миллиарда долларов) в течение четырех лет на оплату оружия для Киева рискует сорваться, поскольку некоторые страны-члены, включая Германию, не смогли договориться об условиях. В то же время страны-члены надеются хотя бы согласиться на 5 миллиардов евро на следующий год с обязательствами по дальнейшей поддержке, сказал дипломат, говоривший на условиях анонимности.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европейский Союз не выполнит обязательство послать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Он также подверг сомнению предположение, что это когда-то было вообще реальным.