Когда Украина получит гарантии безопасности "Большой семерки": у Зеленского озвучили сроки

К декларации G7 присоединились уже больше десятка стран

В пятницу, 11 августа, Украина начала переговоры с Великобританией относительно гарантий безопасности для нашей страны, по типу тех, которые уже ведутся с США. При этом в Киеве рассчитывают, что эти гарантии появятся до конца года.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей глава Офиса президента Андрей Ермак, идея предоставления гарантий безопасности была заложена в декларации стран "Большой семерки" и сейчас к ней уже присоединилось 13 стран.

"Сегодня состоялся очень важный разговор. Мы можем сказать, что с Великобританией такие консультации уже начаты", — сообщил он.

При этом Ермак хоть и не озвучил конкретных сроков оформления первых двухсторонних гарантий безопасности, но все же выразил надежду, что это произойдет до конца года.

"Это большая работа, но время в Украине сегодня считается по-другому, потому что мы живем в состоянии войны и нам нужно победить", — добавил он.

По словам главы ОПУ, Украина уже имеет договоренности о старте таких переговоров практически со всеми странами, присоединившимися к декларации.

Как сообщалось ранее, страны G7 приняли заявление, согласно которому Украине будут предоставлены гарантии безопасности на период пока она не станет полноправным членом НАТО. Среди них поставки современного оружия, помощь в осуществлении реформ, обучение военных, помощь с развитием промышленной базы и другое.