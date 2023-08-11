Коли Україна отримає гарантії безпеки "Великої сімки": у Зеленського озвучили терміни

До декларації G7 приєдналося вже більше десятка країн

У п’ятницю, 11 серпня, Україна розпочала переговори з Великобританією щодо гарантій безпеки для нашої країни, на кшталт тих, які вже ведуться із США. При цьому у Києві розраховують, що ці гарантії з’являться до кінця року.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин глава Офісу президента Андрій Єрмак, ідею надання гарантій безпеки було закладено в декларації країн "Великої сімки" і зараз до неї вже приєдналося 13 країн.

"Сьогодні відбулася дуже важлива розмова. Ми можемо сказати, що з Великою Британією такі консультації вже розпочато", — повідомив він.

При цьому Єрмак хоч і не озвучив конкретних термінів оформлення перших двосторонніх гарантій безпеки, проте висловив сподівання, що це відбудеться до кінця року.

"Це велика робота, але час в Україні сьогодні вважається по-іншому, тому що ми живемо у стані війни і нам треба перемогти", — додав він.

За словами голови ОПУ, Україна вже має домовленості щодо старту таких переговорів практично з усіма країнами, які приєдналися до декларації.

Як повідомлялося раніше, країни G7 прийняли заяву, згідно з якою Україні будуть надані гарантії безпеки на період, поки вона не стане повноправним членом НАТО. Серед них постачання сучасної зброї, допомога у здійсненні реформ, навчання військових, допомога з розвитком промислової бази та інше.