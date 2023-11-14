Деньги есть, но...: в Европе сделали печальное заявление по обещанным снарядам для ВСУ

Ждать этой помощи в срок не стоит

В Европе признали, что миллиона снарядов, которые Европа обещала для ВСУ, таки не будет. Деньги на это есть, но есть и другие проблемы.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса. По его словам, Европейский Союз не выполнит обязательство послать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов к концу марта. Он также поставил под сомнение предположение, что это когда-нибудь было вообще реально.

"Миллион не будет достигнут, следует предположить это…Правильный вопрос, был ли когда-либо миллион реальным", — сказал Писториус.

Министр отметил, что некоторые изначально призывали к осторожности в отношении этой цели, заявив, что деньги есть, но производство также должно быть достаточным.

"К сожалению, предупреждающие голоса были правы", — резюмировал он.

Отметим, что таким образом Писториус подтвердил предположения главы МИД Украины Кулебы, которые были озвучены на днях.

Как сообщал "Телеграф", министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 26 октября заявил, что Европейский союз поставил Украине только одну треть из обещанных весной артиллерийских снарядов