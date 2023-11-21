10 лет Евромайдану. Какие реальные шаги в ЕС за это время сделала Украина

Начавшиеся десять лет назад протесты определили будущее

В Киеве десять лет назад, а именно 21 ноября 2013, начались первые протесты против отказа правительства подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом в Вильнюсе. Украинская делегация вернулась домой без веских результатов, что разозлило украинцев — на Майдане собрались журналисты, общественные активисты, оппозиционные политики, "евромайданы" стихийно возникали во многих городах.

А после разгона и избиения студентов в ночь с 29 на 30 ноября началась еще большая волна протестов – из проевропейских демонстраций превратились в антиправительственные. Евромайдан перерос в кровавые столкновения демонстрантов и силовиков и завершился бегством бывшего президента Виктора Януковича в Ростов. События 21 ноября со временем назовут "Революцией Достоинства", а на государственном уровне решат отмечать 21 ноября как День Достоинства и Свободы.

Телеграф вспоминает, какие шаги на встречу в ЕС со времен окончания Евромайдана сделала Украина. Итак:

2014 год — После побега Януковича в россию Украина и Евросоюз подписали то же соглашение об ассоциации, по которому начались протесты. Политическую часть подписали 21 марта во время внеочередного саммита "Украина-ЕС". От имени Украины документ подписал в то время премьер-министр Арсений Яценюк. А 27 июня уже подписали экономическую часть, это произошло на заседании Совета ЕС, от Украины соглашение подписывал тогдашний президент Петр Порошенко. Экономическая часть касалась зоны свободной торговли.

Все эти шаги навстречу Европе происходили, когда безопасность Украины была в опасности: на Донбассе начинались боевые действия, а в Крыму начали осваиваться "зеленые человечки" и оккупационные власти.

27 июня 2014 года Украина и ЕС подписали то же Соглашение об ассоциации

И с соглашением было не все так просто — документ об ассоциации нужно было еще ратифицировать. Процесс усложнил консультативный референдум в Нидерландах 2016 года, на котором большинство избирателей выступили против утверждения Соглашения об ассоциации с Украиной. После этого процесс ратификации Соглашения был приостановлен.

17 мая 2017 года Европарламент и Совет ЕС приняли решение о безвизе для украинцев. Он начал действовать 11 июня и разрешал украинцам с биометрическими паспортами беспрепятственно путешествовать в страны Шенгенской зоны. Максимальный срок пребывания безвизового режима составлял 90 дней в течение последовательных 180 дней. В паспортных центрах сразу выстроились очереди за такими паспортами. Кстати, среди тех, кто смог воспользоваться "безвизом", были и сотни тысяч жителей оккупированных Крыма и отдельных районов Донбасса. Некоторые из них уже получили русские паспорта, но сохранили при этом свои украинские документы.

Безвиз действовал для тех, кто имел биометрический паспорт

Это был очень ожидаемый шаг, ведь безвиз начали обещать пришедшие к власти на волне Евромайдана руководители страны. Они утверждали, что уже в начале января 2015 украинцы будут путешествовать без виз, но дату обещаний постоянно переносили — дедлайн смещался то на пару месяцев, то на год. Для безвиза также потребовались определенные усилия и реформы со стороны Киева, развитие механизмов борьбы с коррупцией.

1 июня 2017 — Нидерланды завершили ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной, а 11 июля Совет ЕС официально завершил ратификацию. 1 сентября 2017 года соглашение наконец-то вступило в силу.

В 2019 году Украина закрепила в Конституции курс на членство в Евросоюз и НАТО.

2021 год Европарламент одобряет резолюцию по прогрессу реформ в Украине на 42 страницы, где очень детально прописывает что нужно изменить для успешного процесса евроинтеграции. В документе он призывает к более интенсивной борьбе с коррупцией и влиянием олигархов, а также напомнил о необходимости дальнейших реформ. В докладе говорилось, что соглашение об ассоциации следует обновить, чтобы "учесть эволюцию нормативной базы экономического развития". Европарламент отметил, что его поддержка будет зависеть от того, в какой мере государство будет выполнять обязательства, взятые перед ЕС.

12 октября 2021 года — еще один маленький шаг в направлении ЕС произошел на 23-м саммите "Украина-ЕС" в Киеве, на котором подписали соглашение об Совместном авиационном пространстве. Это был некий "авиационный безвиз" одновременно для украинских и европейских авиаперевозчиков. Украина должна была получить такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств-членов Евросоюза. Но соглашение Верховная рада Украины ратифицировала 17 февраля 2022 года, через неделю началась война.

После начала деоккупации Бучи и Ирпеня было сделано очень показательное фото, иллюстрировавшее зверства россиян против мирного населения. Это фотография, на которой изображена рука погибшей женщины, убитой россиянами в Ирпене. А рядом щемящая деталь – ключи с брелком-флагом Европейского союза. Снимок сделал фотокорреспондент Игнатий Ивлев-Йорк. Также стало известно, что убитая женщина – это 69-летняя пенсионерка Надежда Мякушко.

Сильное фото, сделанное после деоккупации Ирпеня

28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский лишь через четыре дня после начала полномасштабного вторжения неожиданно подает заявку на вступление Украины в ЕС.

Спикер парламента, президент и премьер-министр

1 марта — Европейский парламент также неожиданно проголосовал за резолюцию, в которой призвал институты Европейского Союза работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. К слову, россияне на тот момент до сих пор надеялись захватить Киев и находились в нескольких десятках километров от столицы.

16 марта — Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E годом ранее запланированного. Энергосистемы Украины и Молдовы полностью синхронизированы с энергосетью континентальной Европы.

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в ЕС. Но Еврокомиссия указала 7 рекомендаций:

реформа Конституционного суда

продолжение судебной реформы – Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей

усиление борьбы с коррупцией

борьба с отмыванием денег

антиолигархическая реформа

принятие законодательства о медиа

завершение реформы законодательной базы по национальным меньшинствам.

И за это время Украина предприняла серьезные шаги к членству. В феврале 2023 года Еврокомиссия опубликовала отчет, в котором отслеживала попытки Украины выполнить обязательства, требуемые членством в ЕС, и предложила указания по реформам. В отчете говорится, что Украина продолжает оставаться устойчивой демократией, приближаясь к Европейскому Союзу.

8 ноября 2023 — Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету начать с Украиной переговоры о вступлении. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина выполнила 90% задач, которые были предпосылкой для начала переговоров. Но осталось еще несколько моментов — доработать три из семи блоков, касающихся борьбы с коррупцией, прав национальных меньшинств и создания правовой базы деолигархизации.

Сейчас Украина ждет саммита ЕС 14-15 декабря, на котором должны ратифицировать решение Еврокомиссии. А в марте 2024 года ЕК обнародует еще один отчет, где оценит, как Украина справилась с этими тремя моментами. Официальное начало переговоров будет объявлено после того, как его одобрят все страны-члены ЕС.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что необходимо сделать Украине, чтобы стать частью Европейского союза после "зеленого света" от Еврокомиссии и какие еще реформы остались.