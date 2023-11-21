Третий за день: в Киев прибыл еще один высокий гость из Европы

Важные гости зачастили в Украину

Во вторник, 21 ноября, в Киев приехал президент Европейского совета Шарль Мишель. О его визите не сообщалось заранее.

"Приятно вернуться в Киев – среди друзей", — написал он в социальной сети X (Twitter).

Как известно, 21 ноября в Киев с визитом также прибыла президент Молдовы Майя Санду. Она, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской почтила память активистов, погибших во время Революции Достоинства. Майя Санду написала в Х, что прибыла в Киев для встречи с Зеленским и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Кроме того, утром 21 ноября, с необъявленным визитом в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. Он провел переговоры с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, а также с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщал "Телеграф", в понедельник, 20 ноября, в Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он привез послание, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.