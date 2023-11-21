Третій за день: до Києва прибув ще один високий гість з Європи

Важливі гості зачастили до України

У вівторок, 21 листопада, до Києва приїхав президент Європейської ради Шарль Мішель. Про його візит не повідомлялося заздалегідь.

"Приємно повернутися до Києва – серед друзів", — написав він у соціальній мережі X (Twitter).

Як відомо, 21 листопада до Києва з візитом також прибула президент Молдови Майя Санду. Вона разом із президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською вшанувала пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності. Майя Санду написала у Х, що прибула до Києва для зустрічі із Зеленським та головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Крім того, вранці 21 листопада з неоголошеним візитом до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він провів переговори з главою Міноборони України Рустемом Умєровим, а також із президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляв "Телеграф", у понеділок, 20 листопада, до Києва прибув голова Пентагону Ллойд Остін. Він привіз послання, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну у боротьбі із російською агресією.