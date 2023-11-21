До Києва прибув очільник Міноборони Німеччини: що планує (відео)

Це другий його візит до України, перший відбувся у лютому

Вранці у вівторок, 21 листопада, із неоголошеним візитом до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він проведе переговори із главою Міноборони України Рустемом Умєровим, а також президентом Володимиром Зеленським.

У Міноборони Німеччини метою візиту було названо підтвердження підтримки України, пише DW. Основними темами поїздки буде навчання українських військових та допомога Києву.

Нагадаємо, у понеділок, 20 листопада, до Києва прибув голова Пентагону Ллойд Остін. Він привіз послання, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії. Примітно, що візит відбувся напередодні 17-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно Німеччина вирішила подвоїти розмір військової допомоги Україні 2024 року. Замість 4 мільярдів євро на потреби ЗСУ планують виділити 8 мільярдів євро. Борис Пісторіус заявив, що такий крок має стати сильним сигналом для України, яка протистоїть російському агресорові. Він також запевнив, що Німеччина не залишить Україну у лихоліття. Міністр оборони Німеччини наголосив, що ніхто не повинен забувати про війну в Україні, доки частина уваги світової спільноти прикута до подій в Ізраїлі та Секторі Газа.