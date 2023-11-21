Ізраїль та ХАМАС змогли домовитися? Лідер бойовиків зробив заяву

Операція Ізраїлю "Залізні мечі" триває 46-й день

Після жорстокого нападу ХАМАС на Ізраїль вранці 7 жовтня, коли терористи вбили понад тисячу мирних жителів і понад 100 полонили, Ізраїль знищує терористів та їхні структури в Секторі Газа. Наразі йде наземна операція, значну частину територій контролює ЦАХАЛ, а голова політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія заявив, що Ізраїль та палестинське терористичне угруповання наближаються до угоди про "перемир’я".

Про це повідомляє Times of Israel. Зараз Ханія перебуває в місті Доха (Катар) і звідти він заявив, що ХАМАС дав позитивну відповідь Катару та іншим посередникам, які виступають за перемир’я, не вдаючись до подробиць. Раніше з’явилася інформація, що Ханія зустрівся із головою Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) у Катарі.

Водночас координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу у Вашингтоні заявив, що дії ХАМАС проти Ізраїлю є проявом геноциду щодо єврейського народу.

"Те, що прагне ХАМАС, без сумніву, це геноцид. Вони хочуть стерти Ізраїль з карти світу. Вони говорили про це публічно і не раз. Вони говорили, що не зупиняться. Тому те, що сталося 7 жовтня, повторюватиметься знову і знову", — наголосив він.

Як повідомляв "Телеграф", 17 листопада стало відомо, що високопоставленого представника бойовиків ХАМАС Ахмада Бахара було вбито. Він отримав тяжкі поранення внаслідок авіаудару.