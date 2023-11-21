Израиль и ХАМАС смогли договориться? Лидер боевиков сделал заявление

Операция Израиля "Железные мечи" идет 46-й день

После жестокого нападения ХАМАС на Израиль утром 7 октября, когда террористы убили более тысячи мирных жителей и более 100 взяли в плен, Израиль уничтожает террористов и их структуры в Секторе Газа. Сейчас идет наземная операция, значительную часть территорий контролирует ЦАХАЛ, а глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что Израиль и палестинская террористическая группировка приближаются к соглашению о "перемирии".

Об этом сообщает Тimes of Israel. Сейчас Хания находится в Дохе (Катар) и оттуда он заявил, что ХАМАС дал положительный ответ Катару и другим посредникам, которые выступают за перемирие, не вдаваясь в подробности. Ранее появилась информация, что Хания встретился с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) в Катаре.

В то же время, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время пресс-брифинга в Вашингтоне заявил, что действия ХАМАС против Израиля являются проявлением геноцида в отношении еврейского народа.

"То, что стремится ХАМАС, без сомнений, это геноцид. Они хотят стереть Израиль с карты мира. Они говорили об этом публично и не раз. Они говорили, что не остановятся. Поэтому, то, что произошло 7 октября, будет повторяться снова и снова", — подчеркнул он.

Как сообщал "Телеграф", 17 ноября стало известно, что высокопоставленный представитель боевиков ХАМАС Ахмад Бахар был убит. Он получил тяжелые ранения в результате авиаудара.