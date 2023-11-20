Глава Пентагону раптово приїхав до Києва: "У мене важливе послання"

Це другий візит глави Міноборони США до Києва з початку повномасштабного вторгнення рф

Голова Пентагону Ллойд Остін зранку у понеділок прибув до Києва. Він проведе переговори із лідерами України.

"Я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами. Я тут сьогодні, щоб передати важливе послання: Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії як зараз, так і в майбутньому", — написав він у Х (колишній twitter).

У міністерстві оборони США уточнили, Ллойд Остін зустрінеться з лідерами України та проведе переговори з керівництвом країни. Вони будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між Вашингтоном та Києвом. Зокрема, йтиметься про забезпечення ЗСУ необхідними бойовими можливостями як майбутньої зими, так і для подальшого захисту.

"Пізніше цього тижня держсекретар Остін також проведе 17-те засідання Контактної групи з оборони України (у форматі "Рамштайн", — ред.) практично з Пентагону, продовживши життєво важливу роботу з міжнародної координації та підтримки України, в якій, як очікується, візьмуть участь близько 50 країн", — додали у Пентагоні.

Це вже другий візит глави Пентагону до Києва з початку повномасштабної війни. Минулого разу Ллойд Остін відвідав Україну 25 квітня 2022 року разом із держсекретарем Ентоні Блінкеном. Тоді візит відбувався в умовах таємності через міркування безпеки. Блінкен та Остін зустрічалися з Володимиром Зеленським та кількома міністрами.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умеров провели телефонну розмову. Вони обговорили ситуацію на полі бою та подальшу допомогу Україні.

Також ми писали, що глава Пентагону та держсекретар Штатів Ентоні Блінкен під час слухання в сенатському Комітеті з асигнувань заявили, що "без фінансової підтримки США та НАТО українці можуть програти цю війну". Остін вкотре наголосив, що війни і в Україні, і в Ізраїлі впливають на національні інтереси США. Він додав, що путін намагається виграти час.