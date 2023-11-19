"У путіна та ХАМАС однакові цілі": головне зі статті Байдена про те, чому США підтримують Україну та Ізраїль

Світ перебуває у переломному моменті історії, каже президент США

Напад росії на Україну та напад ХАМАС на Ізраїль мають одні й ті самі цілі — зруйнувати сусідню демократію та глобальну стабільність у їхніх регіонах та за їх межами.

Про це йдеться у статті президента США Джо Байдена, яка була оприлюднена у газеті The Washington Post. Американський лідер зазначив, що нинішні часи є переломними, і від дій США та союзників залежатиме те, в якому світі житимуть майбутні покоління.

"І путін, і ХАМАС борються за те, щоб стерти з карти сусідню демократію. І путін, і ХАМАС сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність і інтеграцію та скористатися безладом. Америка не може і не дозволить цьому статися. В інтересах нашої національної безпеки та на благо всього світу", — зазначив Байден.

Американський президент зазначив, що якщо США зараз усуватися від цих конфліктів, то ціна їх вирішення зростатиме, як і ризики того, що вони торкнуться інших країн.

Він нагадав, що досвід двох світових воєн показав, що якщо у Європі виникає масштабний конфлікт, це обов’язково безпосередньо залучає США. А тому підтримка України дозволить не залучати до війни своїх людей і зупинити путіна від бажання проявляти агресію проти інших країн.

Байден також зазначив, що світ уже неодноразово бачив, що конфлікти на Близькому Сході мають властивість торкатися всього світу, а тому зазначив, що Вашингтон стійко підтримує прагнення Ізраїлю захистити себе. Водночас він зазначив, що конфлікт не можна завершити без створення самостійної палестинської держави.

"Нашою метою не повинно бути просто припинення війни сьогодні — вона повинна полягати в тому, щоб покласти край війні назавжди, розірвати цикл безперервного насильства і побудувати щось сильніше в секторі Газа і на всьому Близькому Сході, щоб історія не повторювалася", — зазначив він, наполягаючи на принципі створення двох держав та повному розпуску ХАМАС.

Як повідомлялося раніше, Байден разом із Пентагоном та Держдепом наполягають на тому, щоб Конгрес терміново підписав виділення єдиного пакету допомоги Україні та Ізраїлю.