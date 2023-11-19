"У путина и ХАМАС одинаковые цели": главное из статьи Байдена о том, почему США поддерживают Украину и Израиль

Мир находится в переломном моменте истории, говорит президент США

Нападение россии на Украину и нападение ХАМАС на Израиль имеют одни и те же цели — разрушить соседнюю демократию и глобальную стабильность в их регионах и за их пределами.

Об этом говорится в статье президента США Джо Байдена, которая была обнародована в газете The Washington Post. Американский лидер отметил, что нынешние времена являются переломными, и от действий США и союзников будет зависеть то, в каком мире будут жить будущие поколения.

"И путин, и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с карты соседнюю демократию. И путин, и Хамас надеются разрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться возникшим беспорядком. Америка не может и не позволит этому случиться. В интересах нашей национальной безопасности и на благо всего мира", — отметил Байден.

Американский президент отметил, что если США сейчас отстраняться от этих конфликтов, то цена их решения будет расти, как и риски того, что они затронут другие страны.

Он напомнил, что опыт двух мировых войн показал, что если в Европе возникает масштабный конфликт, то это непременно напрямую привлекает США. А потому поддержка Украины позволит не вовлекать в войну своих людей и остановить путина от желания проявлять агрессию против других стран.

Также Байден отметил, что мир уже неоднократно видел, что конфликты на Ближнем Востоке имеют свойство затрагивать весь мир, а потому отметил, что Вашингтон стойко поддерживает стремление Израиля защитить себя. Вместе с тем он отметил, что конфликт нельзя завершить без создания самостоятельного палестинского государства.

"Нашей целью не должно быть просто прекращение войны сегодня — она должна состоять в том, чтобы положить конец войне навсегда, разорвать цикл непрекращающегося насилия и построить что-то более сильное в секторе Газа и на всем Ближнем Востоке, чтобы история не повторялась", — отметил он, настаивая на принципе создания двух государств и полном роспуске ХАМАС.

Как сообщалось ранее, Байден вместе с Пентагоном и Госдепом настаивают на том, чтобы Конгресс срочно подписал выделение единого пакета помощи Украине и Израилю.