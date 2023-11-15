Бои в главной больнице сектора Газа: ЦАХАЛ сообщил подробности операции, видео

ЦАХАЛ сообщили, что накануне вошли на территорию учебной базы ХАМАСа.

Бои между между армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и террористами ХАМАСа в секторе Газа продолжаются. Эпицентр столкновения — территории главной больницы анклава Аль-Шифы.

ЦАХАЛ опубликовала первую информацию о ходе операции на территори больницы и показал видео. Подробности передаёт издание NEWSru.co.il.

"Прежде чем войти в больницу, наши силы столкнулись с минированием и отрядами террористов, после чего завязался бой, в ходе которого террористы были ликвидированы", – говорится в официальном сообщении ЦАХАЛа. Представитель израильской армии уточнил, что были убиты не менее пяти боевиков.

Напомним, что больницы сектора Газа охватили интенсивные бои. При этом внимание сосредоточено преимущественно на Аль-Шифе. Гуманитарные организации предупредили, что критически больные пациенты и младенцы находятся под угрозой смерти из-за отсутствия топлива и сокращения запасов пищи и воды.

Издание пишет, что силы ЦАХАЛа доставили в больницу "Шифа" медицинское оборудование, инкубаторы и детское питание, переданные Государством Израиль.

В ЦАХАЛ сообщили, что накануне подразделения бригады "Нахаль" и 261-й бригады вошли на территорию учебной базы ХАМАСа. Там бойцы армии Израиля обнаружили туннельные шахты и оружие – включая ракеты и РПГ. Найдены также военные учебные и разведывательные материалы.

Ранее "Телеграф" сообщил, что больница Аль-Шифа вынуждена похоронить тела 179 человек, включая младенцев и умерших в отделении интенсивной терапии пациентов, это напоминает братскую могилу.