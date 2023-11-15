Бої у головній лікарні сектору Газа: ЦАХАЛ повідомив подробиці операції, відео

ЦАХАЛ повідомили, що напередодні увійшли на територію навчальної бази ХАМАС.

Бої між армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та терористами ХАМАСу в секторі Газа тривають. Епіцентр зіткнення – території головної лікарні анклаву Аль-Шифи.

ЦАХАЛ опублікувала першу інформацію про хід операції на території лікарні та показав відео. Деталі передає видання NEWSru.co.il.

"Перш ніж увійти до лікарні, наші сили зіткнулися з мінуванням та загонами терористів, після чого розпочався бій, під час якого терористи були ліквідовані", – йдеться в офіційному повідомленні ЦАХАЛу. Представник ізраїльської армії уточнив, що було вбито щонайменше п’ять бойовиків.

Нагадаємо, що лікарні сектору Газа охопили інтенсивні бої. При цьому увага зосереджена переважно на Аль-Шіфі. Гуманітарні організації попередили, що критично хворі пацієнти та немовлята перебувають під загрозою смерті через відсутність палива та скорочення запасів їжі та води.

Видання пише, що сили ЦАХАЛу доправили до лікарні "Шифа" медичне обладнання, інкубатори та дитяче харчування, передані державою Ізраїль.

У ЦАХАЛ повідомили, що напередодні підрозділу бригади "Нахаль" та 261-ї бригади увійшли на територію навчальної бази ХАМАСу. Там бійці армії Ізраїлю виявили тунельні шахти та зброю – включаючи ракети та РПГ. Знайдено також військові навчальні та розвідувальні матеріали.

Раніше "Телеграф" повідомив, що лікарня Аль-Шифа змушена поховати тіла 179 людей, включаючи немовлят та померлих у відділенні інтенсивної терапії пацієнтів, це нагадує братську могилу.