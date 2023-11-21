До України зачастили: приїхала президент країни-союзниці

Вона взяла участь у заході у центрі столиці

У вівторок, 21 листопада, до Києва з візитом прибула президент Молдови Майя Санду. Раніше її візит до української столиці не анонсувався.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. Зазначається, що у День Гідності та Свободи президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності.

В ОП також повідомили, що у заході взяла участь президентка Республіки Молдова Мая Санду. Володимир та Олена Зеленські разом із Маєю Санду встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Володимир та Олена Зеленські разом із Маєю Санду

Своєю чергою Санду у соцмережі X повідомила, що прибула до Києва для зустрічі з Зеленським і головою Європейської ради Шарлем Мішелем. "У порядку денному: обговорення наступних кроків щодо вступу Молдови та України в ЄС, посилення регіональної безпеки та подальша підтримка ЄС реформ і розвитку в наших країнах", — написала вона.

Зустріч Санду та Зеленського

Нагадаємо, у понеділок, 20 листопада, до Києва прибув голова Пентагону Ллойд Остін. Він привіз послання, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Крім того, вранці у вівторок, 21 листопада, із неоголошеним візитом до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він проведе переговори із главою Міноборони України Рустемом Умєровим, а також президентом Володимиром Зеленським.