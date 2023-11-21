В Украину зачастили: приехала президент страны-союзницы

Она приняла участие в мероприятии в центре столицы

Во вторник, 21 ноября, в Киев с визитом прибыла президент Молдовы Майя Санду. Ранее ее визит в украинскую столицу не анонсировался.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. В День Достоинства и Свободы президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства.

В ОП также сообщили, что в мероприятии приняла участие президент Республики Молдова Мая Санду. Владимир и Елена Зеленские вместе с Маей Санду установили лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Владимир и Елена Зеленские вместе с Маей Санду

В свою очередь Санду в соцсети X сообщила, что прибыла в Киев для встречи с Зеленским и главой Европейского совета Шарлем Мишелем. "В повестке дня: обсуждение последующих шагов по вступлению Молдовы и Украины в ЕС, усиление региональной безопасности и дальнейшая поддержка ЕС реформ и развития в наших странах", — написала она.

Встреча Санду и Зеленского

Напомним, в понедельник, 20 ноября, в Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он привез послание, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Кроме того, утром во вторник, 21 ноября, с необъявленным визитом в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. Он провел переговоры с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, а также с президентом Владимиром Зеленским.